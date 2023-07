Por que Jonathan Calleri não joga pelo São Paulo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão?

Atacante do Tricolor acabou não relacionado para o confronto contra o Massa Bruta

Neste sábado, o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino como visitante, no Nabizão. A partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro coloca os dois adversários frente a frente, em busca de posições parecidas na tabela. O Tricolor, porém, não conta com seu artilheiro Jonathan Calleri para o confronto.

Isso porque o atacante argentino está em recuperação de dores nas costas, e acabou sendo poupado da partida contra o Massa Bruta pelo Brasileirão. O atleta deve retornar a campo já nesta próxima quinta-feira (13), no duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o rival Palmeiras.

Já no confronto de ida do torneio, Calleri não atuou durante todos os 90 minutos. O São Paulo soma seis vitórias, três empates e quatro derrotas no torneio, sem considerar o duelo deste sábado. Apesar de não ter marcado nos últimos cinco duelos da equipe, o argentino é fundamental dentro e fora da grande área, chamando a marcação para si e concedendo assistências.