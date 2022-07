Mesmo com teste negativo, utilização dos atletas infringiria o Regulamento Geral de Competições da CBF

Os sete jogadores do Flamengo que testaram positivo para Covid-19 na última segunda-feira (27) não poderão atuar contra o Santos, neste sábado (2), pela 15ª rodada do Brasileirão, mesmo que apresentem teste negativo.

Diego Alves, Matheus Cunha, Willian Arão, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Matheus França e Kauã testaram positivo para Covid-19 antes do duelo contra o Tolima pela Libertadores, e foram cortados da viajem para a Colômbia.

Por que jogadores do Flamengo recuperados de Covid podem não jogar contra o Santos?

Segundo o guia médico da CBF, para um jogador ter a possibilidade de conseguir uma liberação para uma partida, é preciso estar assintomático há 24 horas, e apresentar teste negativo no sétimo dia após o teste positivo.

No caso do Flamengo, como os jogadores testaram positivo na segunda-feira, o sétimo dia seria no próximo domingo, um dia após o jogo contra o Santos.

Segundo o O Globo, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Matheus França já estão negativados e sem sintomas. Diego Alves, Willian Arão, Kauã, Daniel Cabral e Matheus Cunha, ainda não.

"O período obrigatório de isolamento respiratório nos indivíduos com teste positivo para o diagnóstico de Covid-19 é de 10 dias a contar da data da coleta (D1). O departamento médico terá a prerrogativa, às expensas do clube, de realizar o teste pesquisa de antígenos ou teste RT-PCR a partir do sétimo dia (D7), se o indivíduo estiver sem sintomas respiratórios, afebril e sem uso de medicamentos nas últimas 24 horas", informa o guia médico da CBF publicado na última quinta-feira.

A nova regra publicada pela CBF na última quinta-feira é válida para todos os jogos a partir desta sexta-feira.