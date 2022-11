Por que jogadores da Alemanha taparam a boca antes de jogo contra o Japão na Copa?

Em protesto contra medidas da Fifa, a seleção alemã tampou a boca durante a foto oficial da partida

Depois da polêmica sobre a braçadeira "One Love" com a Fifa, os jogadores da Alemanha protestam e se manifestaram tampando a boca durante a foto oficial da seleção tirada pouco antes da partida, contra o Japão, nesta quarta-feira.

Apesar da expectativa para utilização da braçadeira, o goleiro Manuel Neuer, capitão da equipe, entrou no duelo com uma faixa branca apenas por cima da manga. Antes mesmo da partida começar, durante o aquecimento, o bandeirinha verificou se o jogador estava utilizando a braçadeira "One Love". O alemão mostrou ao bandeirinha e, rapidamente, correu para sua posição de início da partida.

Pouco depois do protesto, a Federação Alemã de Futebol publicou no Twitter: "Queríamos usar nossa braçadeira de capitão para defender os valores que defendemos na seleção alemã: diversidade e respeito mútuo. Juntamente com outras nações, queríamos que nossa voz fosse ouvida."

"Não se tratava de fazer uma declaração política – os direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser dado como certo, mas ainda não é o caso. Por isso esta mensagem é tão importante para nós. Negar-nos a braçadeira é o mesmo que nos negar a voz. Mantemos nossa posição", disse.

A polêmica sobre a braçadeira começou após a Fifa, organizadora do torneio, negar que sete seleções utilizasse a braçadeira em forma de protesto em prol da luta contra a discriminação, comunicando que multaria os capitães e amarelaria o jogador que a utilizasse em cada partida. A Federação Alemã, por sua vez, estuda processar a Fifa no Tribunal Arbitral do Esporte.