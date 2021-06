Por que jogador da Áustria foi suspenso pela Uefa na Eurocopa?

Atacante Arnautovic perderá um jogo após insultar o macedônio Alioski

Um dos principais jogadores da seleção da Áustria, Marko Arnautovic está suspenso por um jogo pela Uefa. O Comitê de Ética e Disciplinar da entidade europeia alegou que o atacante ofendeu o lateral Ezgjan Alioski, da Macedônia do Norte, na estreia das duas seleções na Euro 2020.

Após marcar o terceiro gol austríaco na vitória por 3 a 1, Arnautovic se virou em direção aos macedônios e comemorou de forma provocativa, com palavras e gestos bastante agressivos. O atacante foi acusado de fazer um gesto conhecido por supremacistas brancos e teria feito ofensas às raízes de Alioski, que tem descendência albanesa.

Com a suspensão, Arnautovic perderá o duelo entre Áustria e Holanda, marcado para esta quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B da Euro.

Arnautovic foi suspenso por um jogo na Euro 2020. Foto: Getty

O que Arnautovic disse?

O jogador utilizou suas redes sociais para se defender das acusações de racismo. Ele pediu desculpas aos macedônios e albaneses.

"Houve algumas palavras acaloradas ontem nas emoções do jogo pelas quais gostaria de pedir desculpas - especialmente aos meus amigos do Norte da Macedônia e da Albânia. Gostaria de dizer uma coisa muito claramente: não sou racista! Tenho amigos em quase todos os países e defendo a diversidade. Todo mundo que me conhece sabe disso", escreveu o austríaco no Instagram.

O que a Uefa disse?

Arnautovic pode ter pedido desculpas, mas mesmo assim foi suspenso - embora o comunicado de imprensa da Uefa não mencionasse racismo.

"O Órgão de Apelos da Uefa decidiu suspender o jogador da Federação Austríaca de Futebol, Marko Arnautovic, para o próximo (um) jogo da competição de equipes representativas da UEFA para o qual ele seria elegível, por insultar outro jogador".