Por que ida de Cristiano Ronaldo ao City não deu certo? Os bastidores do "chapéu" do ano

Por cerca de 48 horas, parecia que o astro de Portugal estava a caminho do Etihad Stadium, então como ele acabou no Manchester United?

Muito velho, muito caro e um ajuste ruim.

E ainda. de alguma forma, Cristiano Ronaldo quase acabou como jogador do Manchester City.

No espaço de 48 horas, o português parecia estar à beira de uma mudança para o Estádio Etihad, mas o vizinho Manchester United apareceu na sexta-feira e trouxe Ronaldo de volta ao Old Trafford.

Mas quão perto Pep Guardiola realmente chegou de adicionar o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro ao seu time?

Fontes disseram à Goal que Ronaldo havia sido oferecido pela primeira vez ao City no início da janela, com o superagente Jorge Mendes tendo passado o verão tentando encontrar um clube para seu cliente, depois que o jogador de 36 anos deixou claro que queria sair da Juventus.

Mendes teria abordado alguns dos maiores clubes da Europa - incluindo ambos os times de Manchester - em uma tentativa de encontrar um pretendente que pudesse oferecer a Ronaldo a ambição e o salário de que ele precisava, mas nenhum time apareceu com ofertas.

O City, por sua vez, estava claramente procurando um atacante após a saída do artilheiro do clube, Sergio Aguero, em uma transferência gratuita para o Barcelona.

Mas, como ficou claro durante todo o verão, foi o atacante do Tottenham, Harry Kane, que foi apontado como o principal alvo no início da janela, com o inglês também interessado em se transferir para o campeão da Premier League.

No entanto, libertar Kane do Spurs seria difícil à medida que a saga de transferências avançava durante o verão. O presidente do Tottenham, Daniel Levy, insistiu que o atacante não estava à venda e, seis dias antes do prazo de transferência, Kane admitiu a derrota e entregou seu futuro ao time do norte de Londres.

Com Kane fora da mesa, Mendes voltou à ação. O português tem boas relações com o City, com uma carteira de clientes como Ruben Dias, Ederson, João Cancelo e Bernardo Silva todos no clube, e fazia questão de acrescentar Ronaldo a esse grupo.

(Foto: Getty)

Desta vez, o City estava mais aberto a negociar com Ronaldo, principalmente depois que ficou claro que ele gostaria de se mudar para o clube, apesar de ter dito no passado que nunca jogaria pelos rivais do United.

Apesar de alguns relatos de que um acordo estava perto de ser fechado, os ruídos consistentes vindos da Etihad durante a saga do turbilhão eram de que um acordo era "improvável".

A Juventus queria £ 24 milhões (US$ 34 milhões/R$ 172,10 milhões) pelo atacante para evitar uma perda de capital, enquanto o City não queria pagar uma taxa para contratá-lo. O United acabou pagando inicialmente £ 13 milhões (US$ 18 milhões/R$ 93,22 milhões), com adicionais avaliados em até £ 7 milhões (US$ 9 milhões/R$ 50,20 milhões), para adicioná-lo à sua linha de ataque.

Embora o retorno de Ronaldo ao Old Trafford seja romântico, qualquer acordo entre City e Ronaldo seria apenas um casamento de conveniência, além das preocupações de ambos os lados.

A ex-estrela do Real Madrid completa 37 anos em fevereiro de 2022 e, portanto, nunca poderia ser considerado uma contratação de longo prazo, embora houvesse também problemas sobre como ele se encaixaria na equipe.

Fora de campo, há poucos grandes egos dentro do vestiário do City, com líderes como Fernandinho e Dias empenhados em manter o equilíbrio no grupo.

Em campo, o sucesso de Guardiola no City foi construído em torno de uma ética de equipe, com forte pressão começando pelos atacantes e correndo pela equipe.

Em parte, é por isso que ele conseguiu levar o City ao título da Premier League e à final da Champions League na temporada passada, apesar de Aguero ter falhado em grande parte disso.

“Sem a bola, eles têm que correr como se fosse o último minuto de suas vidas”, disse o chefe do City, em sua coletiva de imprensa antes da vitória de sábado sobre o Arsenal. “Não gosto quando vejo um jogador que não corre. Eu não gosto nada disso".

(Foto: Getty Images)

“Eles têm que me convencer por que os outros companheiros podem correr e esse cara não pode. Se ele me convencer disso e convencer seus amigos, talvez. Se ele não corre para os outros, eu não entendo a teoria.”

"O cara" de que falou Guardiola era um jogador puramente hipotético, embora alguns acreditassem que fosse uma referência direta a Ronaldo.

Suas respostas foram dadas pouco antes das 14h da tarde de sexta-feira, quando publicamente a próxima jogada de Ronaldo ainda era desconhecida, embora estivesse ficando claro que uma transferência para o United estava nas cartas. Em meia hora, o City confirmou que não o contrataria.

Além das preocupações do City, fontes disseram à Goal que Ronaldo estava preocupado se seria realmente procurado por Guardiola depois que ele recusou a chance de contratá-lo mais cedo na janela.

Quando o United se assustou com a ideia de uma lenda do clube vestindo a camisa azul-celeste dos rivais da cidade, Ronaldo se decidiu, ajudado por intervenções de Sir Alex Ferguson, Rio Ferdinand, Patrice Evra e Bruno Fernandes.

O City, então, continua sem atacante e com menos de 48 horas até que a janela se feche, fontes dizem que um acordo de última hora é improvável.

Com pelo menos 30 gols em 11 das últimas 12 temporadas, havia todos os motivos para acreditar que Ronaldo teria causado impacto na Etihad. Isso também teria acontecido fora do campo, com seu status de superstar como um dos dois melhores jogadores de futebol de uma geração que, provavelmente, geraria interesse no City fora de Manchester.

Mas também havia razões pelas quais ele nunca foi uma prioridade, e é por isso que aquela que teria sido uma das transferências mais surpreendentes de todos os tempos nunca aconteceu.