Por que Hulk não joga pelo Atlético-MG contra o Corinthians, pelo Brasileirão 2023

Artilheiro não foi relacionado para o duelo contra o alvinegro paulista deste sábado (08)

Neste sábado (08), o Corinthians joga em Minas Gerais buscando somar pontos contra o Atlético-MG, que está na décima posição do Campeonato Brasileiro 2023. O Timão, na 16ª posição, vê em um fator, inclusive, o crescimento das chances de sair com a vitória ou o empate do duelo: a ausência do artilheiro Hulk.

O camisa 7 do Galo não aparece nem na lista de relacionados, pelo fato de ter sido suspenso no último jogo do Atlético, contra o América, no clássico de Minas. O atacante acabou expulso pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio após o término da partida. Contra o Goiás, no próximo encontro da equipe, o artilheiro estará de volta.

No último duelo em que estava presente, Hulk fez um dos gols do empate contra o Coelho, abrindo 2 a 0 no placar aos 28 minutos. O América-MG empatou com dois tentos marcados por Mastriani. O Corinthians, em jogo válido pela Copa do Brasil, foi derrotado pela equipe do Independência por 1 a 0.