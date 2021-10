Por que Hulk desfalca o Atlético-MG contra o Santos, no Brasileirão?

O camisa 7 do Galo não estará nem mesmo no banco de reservas do Mineirão no duelo contra o Peixe

Líder do Brasileirão, o Atlético-MG conta com vários desfalques para o duelo contra o Santos, válido pela 26ª rodada. As diferentes ausências são motivadas por razões diferentes, entre convocações e problemas físicos, mas a que mais chamou a atenção foi a de Hulk.

Principal destaque do Galo na atual temporada, o atacante está com um edema no músculo adutor da coxa direita e, para ser preservado, não estará dentro do gramado do Mineirão. A decisão de Cuca foi tomada após Hulk disputar os últimos 17 jogos da equipe mineira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com 10 gols e seis assistências, Hulk é artilheiro deste Brasileirão e jogador com maior número de participações diretas em gols (16) no torneio. O Galo só disputou uma partida desta Série A sem o seu camisa 7: na ocasião, venceu o Athletico-PR por 2 a 0 em confronto válido pela 14ª rodada.