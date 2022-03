Por que Hazard deve deixar o Real Madrid mesmo estando em forma?

Quando Eden Hazard chegou ao Real Madrid no verão europeu de 2019, ninguém poderia imaginar que três anos depois ele se tornaria um jogador descartável em um elenco dos Blancos sob a tutela de Carlo Ancelotti.

O belga, no entanto, foi deixado no banco na humilhante derrota por 4 a 0 para o Barcelona no domingo e já passou cinco jogos consecutivos sem entrar no time - com sua última partida contra o Alavés em 19 de fevereiro, quando atuou por apenas seis minutos.

Até agora, Hazard não conseguiu atuar em nenhum clássico contra o Barcelona desde que chegou ao Real Madrid - devido a lesões e questões de sua forma - e parece ter perdido toda a confiança da comissão técnica dos Blancos.

A GOAL soube que Hazard está confuso e frustrado por estar fora dos planos de Ancelotti, pois acredita que as lutas físicas do passado ficaram para trás.

Pessoas próximas ao atacante de 31 anos disseram sobre seu fracasso em entrar em campo contra o Barcelona: “Ele realmente queria jogar o jogo. Ele está triste. Ele nunca esteve tão em forma como está hoje em toda a sua carreira.”

Hazard sente que está fazendo todo o possível para convencer o técnico italiano de seu valor, mas Ancelotti continua a favorecer Vinícius Júnior na ponta esquerda, enquanto Rodrygo e Marco Asensio disputam o tempo de jogo à direita do atacante Karim Benzema.

Com outros se tornando opções de ataque, Hazard e Gareth Bale são deixados de lado no elenco do Real Madrid.

Hazard vai deixar o Real Madrid?

Com o jogador adquirido do Chelsea por 100 milhões de euros (R$ 526,6 milhões) causando pouca impressão no time principal no momento, entende-se que a intenção do Real permanece em transferir Hazard no verão europeu de 2022.

Um acordo de empréstimo pode se tornar a única opção viável para todas as partes, com o Real ainda tendo que cobrir alguns custos salariais, já que encontrar um comprador para um jogador cujo valor despencou enquanto trabalhava em um contrato lucrativo não será fácil.

A Premier League é considerada o melhor mercado para Hazard, com suas ações ainda em alta após uma memorável passagem de sete anos em Stamford Bridge.

Um retorno ao Chelsea estava pronto para ser explorado, devido a laços emocionais óbvios, mas as sanções impostas a Roman Abramovich e uma saga de aquisição em andamento no oeste de Londres complicaram consideravelmente as coisas.

Por sua parte, Hazard não tem agitado o barco em Madri e esperará pacientemente por uma solução que encerre um período de testes em sua carreira.

Ele não quer fazer um movimento por causa disso, potencialmente prejudicando ainda mais sua carreira, mas os chefes nos bastidores do Bernabéu continuarão monitorando sua situação de perto antes de outra janela de oportunidade aberta em junho.