Por que Haaland foi substituído por Guardiola no empate do Manchester City?

O Manchester City foi à Alemanha nesta última terça-feira (25) para enfrentar o Borussia Dortmund, em jogo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Uefa. O duelo terminou empatado em 0 a 0, para a surpresa de muitos que acreditavam em gols de Erling Haaland contra seu ex-clube. O norueguês acabou ainda sendo substituído ao fim do primeiro tempo para a entrada de Bernardo Silva.

Haaland, que normalmente atua os 90 minutos dos confrontos que disputa, não tem jogado dessa forma nos últimos embates. Para explicar a saída do centroavante no jogo contra o Dortmund, especificamente, Pep Guardiola relatou que houveram três motivos que o fizeram substituí-lo: "(Haviam) três coisas. Eu o vi muito cansado. Segundo, ele tinha um pouco de febre antes do confronto e, em terceiro, ele tinha tomado uma pancada no pé. É por isso que ele não foi capaz de jogar no segundo tempo".

"Falei com eles (a equipe médica) no intervalo", disse o treinador, "e eles ficaram um pouco preocupados, mas eu o vi andando mais ou menos normalmente. Vamos ver". Segundo o portal de estatísticas Sofascore, Haaland deu apenas um chute ao gol nos 45 minutos em que atuou, que acabou bloqueado.

A partida foi marcada por uma grande superioridade do Borussia Dortmund no primeiro tempo, além de um pênalti perdido pelo atacante Mahrez, do City, na segunda etapa. Nenhuma das equipes incomodaram tanto durante o duelo, que acabou empatado em 0 a 0. As duas equipes estão matematicamente classificadas para as oitavas da Champions 2022/23 com uma rodada de antecedência.