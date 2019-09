Por que Griezmann foi para o Barcelona? 'Sonho de jogar com Messi e Suárez', diz Diego Costa

Diego Costa comenta a saída de Griezmann do Atlético de Madrid e revela qual teria sido o motivo para o francês deixar o time espanhol

Em entrevista ao canal do Youtube Qué Partidazo, Diego Costa comentou a respeito da conturbada saída de Antoine Griezmann do . Ao longo do bate-papo, o atacante negou que tenha pedido para o francês permanecer no elenco espanhol e revelou um dos motivos para Griezmann ter deixado o clube para se juntar a Lionel Messi, no .

“Eu não tentei convencê-lo, se ele tivesse me perguntado, eu teria dito a ele que todos deveriam viver coisas diferentes. Antoine foi campeão do mundo, eu da Liga com o Atlético. Griezmann queria algo novo e esse algo era o Barcelona, seu sonho era jogar com Messi e Suárez também", e seguiu.

“Podemos ficar tristes porque ele deixou o time e era um jogador importante, mas temos que ficar felizes porque ele está feliz. Devemos agradecê-lo por tudo o que ele nos deixou... não apenas muitos milhões (risos)”.

Por fim, Diego aproveitou a ocasião para comentar sobre a terceira passagem pelo Atlético de Madrid, e como se sente no clube espanhol: "No Atlético, sinto-me importante, o Atlético não é ótimo por ser o Atlético, mas sim pelos torcedores... em um dia estávamos perdendo, mas os torcedores viram que a vitória era possível... poucas equipes na Europa têm algo assim".