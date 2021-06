Por que Gerson faz o 'Vapo'? Qual a origem da comemoração?

Jogadores do Flamengo fazem gesto em homenagem ao meia, que está de saída do Rubro-Negro

Gerson está de saída do Flamengo e, em homenagem ao meia, os jogadores do Rubro-Negro comemoraram os gols marcados contra o Fortaleza nesta quarta-feira (23), pela sexta rodada do Brasileirão, com o famoso "vapo".

Mas o que é o "vapo" e como surgiu?

A cada vez que balançou as redes pelo Flamengo, Gerson cruzou os braços em frente ao pescoço, fazendo o movimento de "execução", em uma parceria de sucesso com o Mengão.



Gerson e o seu famoso "vapo" /Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Em entrevista coletiva no Ninho do Urubu, o meia explicou a origem do "vapo".

"Essa comemoração surgiu em uma conversa com um amigo. Ele disse que tinha de comemorar um gol fazendo esse gesto. Ainda estava na Itália quando ele me pediu. Acabei voltando ao Brasil, para o Fla, e assim que saiu o primeiro gol eu fiz. Fico feliz em ver torcedores e crianças imitando", revelou o jogador.

O "vapo", então, passou a ser realizado por flamenguistas, que agora aproveitam os últimos momentos do meia pelo clube para fazer uma "execução" final.