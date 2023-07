Por que Germán Cano não joga pelo Fluminense contra o Coritiba, pelo Brasileirão

O goleador argentino não estará em campo no duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023

O Fluminense enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, pela 16ª rodada do Brasileirão 2023, sem dois de seus melhores jogadores. Se Marcelo será ausência por opção do técnico Fernando Diniz, o atacante Germán Cano está suspenso para o confronto.

Artilheiro do Brasil em 2023, o argentino cumpre, pela primeira vez desde sua chegada ao Fluminense, suspensão por acúmulo do terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, o Tricolor Carioca terá Lelê no comando de ataque.

A equipe treinada por Fernando Diniz enfrenta o Coritiba com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa; André, Ganso; Arias, Keno, Lima e Lelê.