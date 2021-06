Por que Gennaro Gattuso durou apenas 23 dias como treinador da Fiorentina?

A diretoria da Fiorentina e o treinador divergiram sobre os possíveis reforços para a equipe

O treinador Gennaro Gattuso deixou o cargo de técnico da Fiorentina após apenas 23 dias no comando do time. O treinador não chegou a disputar nenhum jogo por sua nova equipe.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Gattuso foi contrato no dia 25 de maio, depois de encerrar seu vínculo com o Napoli no final desta temporada.

Um comunicado no site oficial do clube diz: "A Fiorentina e o Senhor Rino Gattuso, em comum acordo, decidiram não dar seguimento aos acordos anteriores e, portanto, não iniciar juntos a próxima temporada de futebol.

"O clube começou imediatamente a trabalhar para identificar uma escolha técnica que guiará a equipe para os resultados que a Fiorentina e a cidade de Florença merecem."

Por que Gattuso saiu?

As especulações sobre a rápida saída de Gattuso surgiram pela primeira vez em meio a relatos de desentendimentos entre o técnico e a diretoria sobre as contratações que deveriam ser feitas.

Gattuso entrou em conflito com a diretoria sobre os reforçoes para o elenco. A diretoria da Fiorentina estaria procurando reforçar seu elenco com jovens promessas.

O técnico por sua vez, teria pedido jogadores mais experientes para compor o elenco do clube italiano. As partes não chegarão em um acordo e optaram por rescindir o contrato.

O nome favorito para substituir Gattuso, é do ex-técnico do Lyon, Rudi Garcia. O ex-treinador do Leicester, Claudio Ranieri é outro nome na lista, o técnico de 69 anos está desempregado depois de encerrar seu vínculo com a Sampdoria.