Por que Gennaro Gattuso começou a usar um tapa-olho?

No final de 2020, o ídolo do Milan e treinador do Napoli revelou sofrer de uma condição que afeta sua visão

Se você tem acompanhado os jogos do , pode ter se perguntado por que o técnico dos Partenopei, Gennaro Gattuso, recentemente tem aparecido em algumas ocasiões usando uma espécie de tapa-olho.

Em dezembro de 2020, por exemplo, o ex-meio-campista, ícone histórico do e campeão mundial pela em 2006, usou o adereço em uma derrota para a de Milão. Já no triunfo sobre o , agora em janeiro de 2021, o técnico acabou não utilizando o óculos especial anteriormente visto.

A resposta para a utilização do tapa olho – na prática, uma lente opaca nos óculos que Gattuso vinha utilizando – está em uma doença chamada miastenia gravis, que pode ser autoimune, adquirida ou congênita.

A principal característica da miastenia, segundo explicado no site do Dr. Drauzio Varella, é a fraqueza muscular causada por distúrbios nos receptores de acetilcolina que ficam entre os nervos e músculos. Estes distúrbios acabam causando interferência na transmissão do impulso nervoso e provoca o enfraquecimento dos músculos estriados esqueléticos e causa, dentre outras coisas, um efeito de visão duplicada.

Depois do empate por 1 a 1 contra o , na última partida do Napoli em 2020, Gennaro Gattuso revelou conviver com o problema da miastenia há dez anos. No seu caso uma doença autoimune, a condição vinha impedindo a sua participação em entrevistas pós-jogos. Na ocasião, Gattuso explicou alguns dos problemas mas garantiu que “tem problemas maiores” e que deseja morrer dentro de um campo de futebol.

“Admito que eu não tenho sido eu mesmo pelos últimos 12 dias”, disse o treinador naquele 23 de dezembro de 2020. “Gostaria de fazer um apelo para todos vocês, especialmente as crianças, que podem um dia olhar para o espelho e ver algo que parece estranho ou fora de ordem: a vida é linda. Abrace-a com tudo”.

“Os rapazes [referindo-se aos jogadores do Napoli] também sofreram ao me ver deste jeito, sei disso, mas estou vivo. Eu tenho miastenia há dez anos. Esta é a terceira vez que [o olho] caiu desta forma, mas vou passar por essa e meu olho vai voltar ao normal”.

“Esta é uma condição que faz você se sentir realmente exausto, além do fato de que enxergar duplicado durante 24 horas te tira do sério. Só um maluco, igual a mim, continuaria em frente. Só que esta é a minha vida e existem coisas piores. Eu sei que tem gente que pensa que eu tenho só mais um mês de vida, mas posso lhes garantir que está tudo bem. O dia que eu morrer, quero que seja onde eu vivi: dentro de um campo de futebol”.

De volta às informações disponíveis no site do Dr. Drauzio Varella, a informação é de que a doença ainda não tem cura. Entretanto, existem medicamentos que ajudam no tratamento.