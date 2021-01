Por que Gabriel Verón desfalca o Palmeiras contra o River Plate, na Libertadores?

Atacante foi titular contra o Sport, pelo Brasileirão, mas está fora da semifinal da Libertadores, contra o River de Marcelo Gallardo

e entram em campo nesta terça-feira (12), no Allianz Parque, para decidir quem fica com a vaga na grande final da Libertadores da América de 2020. Mas apesar da boa vantagem construída no jogo de ida, o time de Abel Ferreira terá alguns problemas para a partida. E um deles será o desfalque de Gabriel Verón, de apenas 18 anos.

A jovem promessa da base Alviverde havia sofrido uma lesão muscular na coxa direita após a vitória diante do Red Bull Bragantino, no dia 27 de dezembro do ano passado, em partida válida pela 27ª do Brasileirão. Contudo, como a contusão não foi das mais sérias, o atacante retornou às atividades já na semana seguinte.

Mas por que Gabriel Verón será desfalque contra o River?

No duelo de ida contra o River Plate, Gabriel Verón ficou no banco de reservas, mas não chegou a entrar em campo, muito em função do ótimo desempenho que a equipe de Abel Ferreira teve diante dos argentinos, construindo o placar de 3 a 0 sem muita dificuldade.

Então, no último sábado (09), o camisa 27 foi titular no confronto diante do Sport, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro. No entanto, teve que ser substituído na volta do intervalo e, após a partida, teve constatada uma nova lesão muscular na coxa, desta vez na perna esquerda.

O técnico português, inclusive, chegou a reclamar do gramado da Ilha do Retiro, afirmando que ele exige demais fisicamente dos atletas. Mas o fato é que Gabriel Verón não estará à disposição para a decisão contra o River Plate, nesta terça-feira (12), às 21h30, pelas semifinais da Libertadores.

Mais problemas

Além de Gabriel Verón, o Palmeiras também não poderá contar com Patrick de Paula, suspenso, para o duelo desta terça. O volante terá que cumprir suspensão automática após levar cartão amarelo no primeiro jogo contra o River.

Além da suspensão, Patrick também sentiu um desconforto muscular na coxa e realizará um trabalho específico de recuperação para os próximos dias. Assim, ele e Verón se juntam a outros jogadores com lesões mais sérias, que já desfalcariam o Palmeiras, como Felipe Melo, por exmplo.

Por fim, Raphael Veiga, que também foi titular contra o Sport, é dúvida por conta de fadiga muscular.