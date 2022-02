Por que Gabriel Menino virou discussão após derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes?

Além da amarga derrota para o Chelsea, que representou o adiamento do sonho de conquistar o Mundial de Clubes da FIFA, o Palmeiras agora conta com mais uma "dor de cabeça" para lidar nos bastidores do clube. O tema da vez é Gabriel Menino e um "like" dado em uma publicação do Chelsea após conquistar o título de campeão.

O que aconteceu?

Pouco tempo após o Chelsea levantar a taça de vencedor do Mundial de Clubes, o próprio time inglês postou uma foto em suas redes sociais com a legenda "The World is ours" (O mundo é nosso). Para a surpresa de muitos palmeirenses, dentre as milhares pessoas que curtiram a foto, estava o jogador do Palmeiras, Gabriel Menino.

Pouco tempo depois, o print com a curtida de Menino na página dos Blues já tinha repercutido na internet e deixado muitos torcedores palmeirenses revoltados. A curtida foi retirada pelo próprio perfil do jogador algum tempo depois.

Prováveis motivos

Uma associação que tem sido feita é que Gabriel Menino teria ficado chateado com o corte da lista final do Mundial de Clubes. Com uma quantidade máxima de 23 atletas determinada pela FIFA, o técnico palmeirense precisou deixar peças importantes de fora da esquadra para enfrentar os egípcios e ingleses no Mundial. Os preteridos foram Gabriel Menino, Patrick de Paula e Renan.

Após o jogo contra o São Bernardo, pela segunda rodada do Paulistão, Abel Ferreira falou, em entrevista coletiva, sobre o critério de escalar alguns jogadores e outros não, e citou a "mentalidade" como algo primordial para fazer parte do grupo alviverde. Em nenhum momento foram citados nomes, mas a especulação é que o português se referia aos atletas que dias mais tarde seriam cortados do torneio internacional.

Consequências

Além da revolta que o fato gerou na torcida palmeirense, ainda não se sabe quais serão as consequência para a atitude de Gabriel Menino.

A intenção da diretoria do Verdão é esperar o grupo desembarcar em São Paulo para conversar pessoalmente com Menino.

De acordo com o Lance!, a principal preocupação dos cartolas do Palmeiras é que essa situação gere um grande desconforto no elenco palestrino.