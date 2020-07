Por que Gabigol não joga pelo Flamengo contra o Boavista?

O atacante foi cortado; entenda a razão do desfalque

Uma notícia pegou a torcida do de surpresa na manhã desta quarta-feira (1): Gabigol desfalcará o clube no duelo diante do Boavista, às 21h30 (de Brasília), partida com transmissão exclusiva da FlaTV.

Mas qual é a razão do craque desfalcar o na partida decisiva, que, em caso de uma vitória, garante a liderança geral do Campeonato Carioca à equipe?

A torcida do Flamengo não precisa se preocupar tanto: Gabigol será apenas poupado por causa de um desconforto muscular, como foi anunciado pelo perfil oficial do clube no Twitter. Assim, o atleta continuará se recuperando para tentar ter condições de jogo para as semifinais da .

Com pequeno desconforto muscular, o atleta Gabriel Barbosa será poupado do jogo desta quarta-feira (01.07). Seguirá preparação visando a semifinal. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 1, 2020

Caso o Rubro-Negro consiga vencer o Boavista nesta quarta-feira (1) e garanta a liderança geral do Carioca, pode ganhar uma "folga a mais": no caso de conquista da Taça Rio, a equipe fica livre de ter que jogar a final da competição, caso também lidere a classificação geral, garantindo o título adiantado do estadual.

O único time que pode ultrapassar o Flamengo, no caso de tropeço, é o . O Tricolor enfrenta o Macaé nesta quinta-feira (2), e em caso de vitória, pode alcançar o primeiro lugar geral. Para isso, a equipe comandada por Jorge Jesus teria que perder ou empatar contra o Boavista.

Sem Gabigol, o "Mister" deve substituir o artilheiro por Pedro ou Pedro Rocha. O primeiro, se quiser ter uma presença mais de área, e o segundo, se preferir um atacante mais móvel. Em ambos os casos, o começo da temporada já provou que os "reservas de luxo" dão conta do recado.

Próximo de conquistar o segundo consecutivo - já que está garantido na final da competição -, o Flamengo, com novo patrocínio, está focado para conquistar o quarto título do ano.