Por que Gabigol não joga pelo Flamengo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão

O artilheiro desfalca o rubro-negro pela segunda partida consecutiva

Assim como já havia acontecido contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, Gabigol desfalca o Flamengo no jogo contra o Palmeiras, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O ídolo rubro-negro sequer fica no banco de reservas.

O motivo é o mesmo: uma lesão no tornozelo direito. O ataque da equipe comandada por Jorge Sampaoli segue com Pedro no comando de ataque.

A escalação do Flamengo contra o Palmeiras é: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson; Luiz Araújo, Everton Cebolinha; Pedro.