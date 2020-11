Por que Firmino e Aguero devem temer a boa fase de Gabriel Jesus

Atacante do City e do Brasil marcou em todos os jogos que disputou na temporada e espera ser titular com mais regularidade do clube e na seleção

Gabriel Jesus e Roberto Firmino estavam sorridentes durante o período de treinos do na Granja Comary antes do duelo da seleção contra a Venezuela, nesta sexta-feira, 13, no Morumbi.

No entanto, há menos de duas semanas, os dois atacantes estavam em climas completamente diferentes no empate por 1 a 1 entre Liverpool e Manchester City. Embora a igualdade tenha sido melhor para os atuais campeões, Jesus deve ter saído do Etihad Stadium mais feliz do que Firmino.

O atacante do foi substituído com menos de uma hora em campo, depois de pouco produzir numa escalação diferente de Jürgen Klopp. Os Reds entraram em campo com quatro atacantes: Mohamed Salah, Sadio Mane and Diogo Jota, além do brasileiro. Com apenas três gols nos últimos 31 jogos, o lugar do brasileiro no time titular está ameaçado.

Jesus, no entanto, deve ter ficado satisfeito com a sua apresentação no duelo entre os dois times mais fortes da . Ele salvou o da derrota com um gol que lembrou a movimentação de Romário dentro da grande área.

O camisa 9 do City conseguiu se livrar de Trent Alexander-Arnold e teve força para superar a marcação de Joel Matip, antes de cutucar a bola para o fundo do gol de Alisson, outro companheiro de seleção brasileira. Foi o terceiro gol de Jesus em três jogos nesta temporada (ele marcou em cada um dos jogos que disputou).

Com oito bolas nas redes nos últimos 11 jogos pelo Citizens e com as diversas lesões de Agüero, que jogou apenas 178 minutos nos últimos quatro meses, Jesus finalmente começa a sair da sombra do atacante argentino.

Em três anos e meio com o City, Jesus ainda não conseguiu uma sequência boa de gols para barrar Agüero, mas Pep Guardiola vê outras qualidades no brasileiro que o argentino não tem. Sua correria incansável, energia, comprometimento e flexibilidade são admiradas pelo treinador espanhol e justificam a escolha de Jesus em diversos jogos.

No jogo de ida das oitavas de final da última Liga dos Campeões entre x Manchester City, um de seus melhores jogos pelo time inglês, Jesus atuou como ponta esquerda. Seis meses depois, no jogo de volta, ele voltou a brilhar e fez mais um gol e deu uma assistência.

Mesmo quando não faz gols, Guardiola elogia o brasileiro. "O que é importante é o que ele faz quando ele erra. Ele não se esconde - ele tenta de novo. Mas ele tem que conviver com a pressão de ser um centroavante e marcar gols. Isso é normal em grandes clubes no mundo todo".

Jesus ainda precisa convencer alguns que duvidam de que ele tem tudo para ser um dos melhores atacantes do mundo, incluindo Tite, que provavelmente o escalará como ponta-esquerda nas Eliminatórias da , com Firmino como centroavante. E terá de lutar mais uma vez pela titularidade quando retornar ao Etihad, com o Agüero apto para disputar sua primeira partida, contra o .

No entanto, a forma e o amadurecimento de Jesus sugerem que ele agora está pronto para deixar de ser um dos melhores reservas do mundo para ser um dos melhores atacantes titulares do mundo.