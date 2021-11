Por que Filipe Luís foi substituído na final da Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo?

Filipe Luís teve que deixar o gramado do Estádio Centenário, de Montevidéu, antes do que todos, inclusive ele próprio, esperava. O lateral-esquerdo, um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos, sentiu um incômodo e acabou sendo substituído por Renê ainda no primeiro tempo da final da Libertadores 2021 contra o Palmeiras.

O relógio marcava 32 minutos quando Filipe deixou o campo. O jogador havia reclamado de dores e chegou a receber atendimentos. E por hora é o que se sabe.

Na atual temporada, o lateral-esquerdo, de 36 anos, disputou um total de 43 jogos. Foram três assistências e nenhum gol marcado. Peça importante especialmente na fase de construção de jogadas, o veterano agora fica na torcida para esperar sua equipe virar o jogo sobre o Palmeiras – que terminou o primeiro tempo com vitória parcial por 1 a 0.