Por que Filipe Luís foi substituído na final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR

Assim como havia acontecido na decisão de 2021 contra o Palmeiras, agora em 2022 o lateral sentiu e precisou deixar o gramado

Uma das grandes lideranças do Flamengo, tanto em relação à personalidade quanto na técnica com a bola nos pés, Filipe Luís foi substituído na final de Libertadores da América com menos de 20 minutos de bola em jogo contra o Athletico-PR, no Equador.

O lateral, de 37 anos, precisou deixar o campo após uma disputa com o atacante Vitor Roque. Sentindo a perna, Filipe fez sinal de substituição e Ayrton Lucas entrou em seu lugar. Ayrton, vale destacar, tem sido um dos destaques da equipe rubro-negra no Brasileirão.

Esta não é a primeira vez que Filipe Luís é substituído em uma final de Libertadores pelo Flamengo. Em 2021, contra o Palmeiras, o lateral-esquerdo deixou aos 32 minutos do primeiro tempo.