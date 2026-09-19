







Fabio Silva está até aqui entre os melhores jogadores do Borussia Dortmund nesta ainda jovem temporada da Bundesliga. O atacante do BVB já marcou quatro gols e deu uma assistência em cinco jogos considerando todas as competições. Principalmente seu entrosamento com o outro atacante do Dortmund, Serhou Guirassy, convenceu: na semana passada, os dois deram uma assistência um para o outro, tanto na Bundesliga quanto na Liga dos Campeões.

Serhou Guirassy elogiou seu companheiro de ataque e disse que ficaria feliz se eles pudessem jogar juntos com mais frequência.

Na terceira rodada da Bundesliga, na semana passada, Silva pôde celebrar sua estreia como titular na Bundesliga nesta temporada, na vitória por 3 a 0 sobre o SV Paderborn. Ele convenceu em todos os aspectos.

Ainda assim, Fabio Silva, que no verão também flertou com uma saída por causa do tempo de jogo na temporada passada, nem sempre satisfatório para ele, voltará a começar no banco na partida do BVB neste sábado, contra o VfB Stuttgart. A questão é se o jogador de 24 anos está lesionado ou se seu retorno ao banco é de natureza puramente tática.

À Sky, o técnico do Dortmund, Niko Kovac, deu a resposta: "Fabio foi muito bem recentemente. Eu também disse isso a ele. Mas hoje jogamos fora de casa", afirmou Kovac. E, para isso, seria preciso alguém que esteja um pouco mais em casa defensivamente do que o português.

Assim, o BVB deve começar em Stuttgart em seu já conhecido esquema 3-4-2-1, com Guirassy como única referência no ataque. Atrás dele, Ethan Nwaneri e Maximilian Beier devem formar uma espécie de dupla de meias centrais, enquanto os volantes Felix Nmecha e Joey Veerman darão cobertura atrás dos dois.

Assim jogam as equipes de VfB Stuttgart x BVB pela 4ª rodada da Bundesliga: as escalações

VfB Stuttgart: Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannous, Undav, Führich - Demirovic.

Borussia Dortmund: Kobel - Schlotterbeck, Anton, Gadou - Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson - Beier, Nwaneri - Guirassy

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Confronto VfB Stuttgart x Borussia Dortmund Competição Bundesliga Rodada 4 Data 19 de setembro de 2026 Horário 18h30 Local MHP-Arena, Stuttgart TV Sky Livestream SkyGo, WOW



