"Por que eu? Eu não estava preparado para isso": mensagem emocionante de Kvaratskhelia após o pesadelo da lesão

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, enviou uma mensagem emocionante aos seus torcedores após sofrer uma grave lesão durante o confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, afirmando estar preparado para encarar a jornada de recuperação com toda a dor e lágrimas que ela traz, e prometendo voltar mais forte do que antes.

Kvaratskhelia publicou sua mensagem através de sua conta no "Instagram", falando sobre o choque que vive após a lesão que o afastará dos gramados por um longo período, e destacando que sempre se preparava para as partidas rezando a Deus para deixar o campo ileso.

A estrela georgiana disse em sua mensagem: "Não faz muito tempo, mas uma pergunta ainda ronda minha cabeça: por que logo eu? Nunca falhei em nada por este jogo, e talvez eu tivesse me preparado para esta partida da melhor forma na minha vida. Eu achava que estava preparado para tudo, mas não estava preparado para isto".

Kvaratskhelia acrescentou que começou a aceitar o que aconteceu como um destino divino, explicando: "Percebo que Deus me escolheu para isto, e se com isso eu protegi outros jogadores que estavam dentro de campo, então estou pronto para passar estes meses em trabalho, dor e lágrimas".

O Paris Saint-Germain havia anunciado que Kvaratskhelia sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o confronto contra o Barcelona na Liga dos Campeões da Europa, lesão que exige que ele passe por uma cirurgia nos próximos dias.

O clube francês recebeu um duro golpe com a perda de um de seus principais elementos ofensivos, num momento em que as competições da temporada seguem em andamento nos âmbitos doméstico e europeu, enquanto o jogador aguarda uma longa fase de tratamento e reabilitação antes de retornar aos gramados.

Promessa de voltar mais forte

Apesar da dificuldade da situação, Kvaratskhelia fez questão de enviar uma mensagem de tranquilidade aos seus torcedores, prometendo não desistir durante o período de ausência e afirmando que seu objetivo é voltar de forma mais forte.

E disse: "Sei que devo voltar mais forte do que antes, pelos meus torcedores que sempre estão ao meu lado. Não vou decepcioná-los, prometo isso, e não pouparei esforços nem por um único instante".

A estrela do Paris Saint-Germain encerrou sua mensagem agradecendo a todos que o apoiaram após a lesão, dizendo: "Obrigado a todos pelo apoio de vocês, nos vemos em breve".







