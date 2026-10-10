O ex-capitão da seleção alemã voltou a ficar 90 minutos no banco na dramática vitória por 3 a 1 de seu clube sobre o Kasimpasa, pela Süper Lig. Ao ser questionado em seguida se estava pronto para o duelo da Liga dos Campeões na próxima semana contra seu ex-clube, o FC Barcelona, respondeu de forma resignada e até venenosa: "Eu não jogo, então por que eu estaria pronto?"

De fato, o jogador de 35 anos quase não tem chances de se provar nesta temporada na equipe do técnico Okan Buruk. Gündogan disputou apenas duas partidas e somou míseros 11 minutos em campo.

Na vitória em casa sobre o Kasimpasa, o técnico Buruk apostou na dupla Lucas Torreira e Gabriel Sara no meio-campo central. Torreira, porém, recebeu cartão vermelho, e isso talvez represente uma chance para Gündogan na próxima rodada, quando o atual campeão visitar o Genclerbirligi.

Antes disso, porém, há o aguardado duelo com o FC Barcelona. Os catalães estavam em grande forma antes da pausa para os jogos de seleções e entram em campo na noite de terça-feira, em Istambul. Gündogan reencontrará alguns velhos conhecidos, já que atuou pelo Barça na temporada 2023/24. Depois de um retorno ao Manchester City, ele se transferiu sem custos para o Galatasaray no verão de 2025. No total, soma 40 partidas pelo clube, com dois gols e cinco assistências. Seu contrato termina após esta temporada.

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Gündogan não é o único alemão no Galatasaray que atualmente vive um momento abaixo do esperado. Leroy Sane também está longe de uma vaga no time titular. Contra o Kasimpasa, o ex-ponta do Bayern entrou aos 77 minutos e ao menos ajudou a transformar um 1 a 1 nos acréscimos em uma vitória por 3 a 1.

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Gündogan e Sane são dor de cabeça no Galatasaray

Mesmo assim, Sane segue sendo um motivo de preocupação: em oito jogos nesta temporada, ele ainda não tem participação direta em gol. Fanatik informou na semana passada que, por causa de sua má fase, Sane deveria se apresentar à diretoria de futebol para dar explicações. Segundo a publicação, a cúpula do clube esperava que a conversa não apenas esclarecesse as causas da crise, como também exigia de seu alto assalariado uma rápida melhora de desempenho.

A situação do jogador, que soma 80 partidas pela seleção alemã e que recentemente também não foi lembrado pelo técnico da seleção, Jürgen Klopp, para a equipe da DFB, nos Amarelo-Vermelhos já é tensa há semanas. Já no início de setembro, o jornal Sabah relatou claros sinais de desentendimento.

Segundo a publicação, Sane estava insatisfeito com seus minutos em campo e chegou até a cogitar uma saída antecipada. Internamente, ele teria perdido a paciência por causa de seu papel como opção no banco. Na época, Sane deixou claro que de forma alguma se via como um reserva para entradas rápidas e que essa situação não correspondia às suas pretensões.