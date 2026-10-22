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Khvicha Kvaratskhelia disse estar arrasado após sofrer uma grave lesão no joelho durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona pela Champions League. O ponta georgiano terá pela frente um árduo processo de recuperação, enquanto o clube francês também precisará enfrentar as próximas semanas sem a dupla Ousmane Dembele e Marquinhos, ambos lesionados.

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Um golpe devastador na Europa

O jogador de 25 anos sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o confronto de terça-feira contra o Barcelona. Após uma colisão com o jovem Xavi Espart, do Barcelona, aos 59 minutos, Kvaratskhelia precisou de ajuda para deixar o campo.

Desde então, o PSG anunciou que o jogador da seleção da Geórgia passará por uma cirurgia nos próximos dias. A recuperação após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior costuma levar pelo menos nove meses, o que, na prática, tira o ponta do restante da temporada 2026-27.

“Por que eu?”

Ao recorrer ao Instagram para tentar assimilar o revés que muda os rumos de sua carreira, Kvaratskhelia compartilhou sua frustração com os torcedores. O atacante questionou a crueldade da lesão depois de se sentir fisicamente preparado para o confronto europeu de grande importância.

“Antes de cada jogo, eu pedia a Deus que me deixasse sair de campo saudável, mas foi em vão”, escreveu Kvaratskhelia. “Não passou muito tempo, mas uma pergunta não sai da minha cabeça: por que eu? Nunca deixei de dar tudo de mim.

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“Provavelmente me preparei para este jogo melhor do que para qualquer outro. Achei que estava pronto para tudo, menos para isso.”

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Promessa de voltar mais forte

Apesar do longo período de recuperação pela frente, Kvaratskhelia voltou imediatamente suas atenções para o difícil processo de reabilitação. O ponta está determinado a retribuir o apoio incondicional da torcida parisiense.

“Entendo que Deus me escolheu e, se com isso protegi os outros jogadores em campo, estou pronto para enfrentar os próximos meses com muito trabalho, dor e lágrimas”, acrescentou em sua publicação nas redes sociais. “Sei que preciso voltar mais forte pelo meu povo, que sempre me apoia. Não vou decepcionar vocês, prometo que não vou desperdiçar um segundo sequer. Obrigado a todos pelo apoio, até breve.”

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A longa ausência do ex-destaque do Napoli agrava as consequências das lesões sofridas na vitória sobre o Barcelona. Dembele, atual vencedor da Bola de Ouro, permaneceu em campo por apenas 19 minutos antes de sair com um problema na coxa esquerda, enquanto Marquinhos, capitão do clube, sofreu um problema na coxa direita. Os dois devem ficar algumas semanas em tratamento.

Domínio nacional em jogo

Getty Images

O PSG consolidou a liderança na fase de liga da Champions League ao derrotar o Barcelona por 4 a 2, mas a profundidade de seu elenco será posta à prova no campeonato nacional. O atual campeão europeu visita o Lyon, líder da Ligue 1, no domingo, em um confronto decisivo entre os primeiros colocados.

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Disputar esse confronto de enorme importância sem três titulares fundamentais representa um desafio significativo. O PSG precisa reorganizar rapidamente seu ataque para compensar as ausências simultâneas de Kvaratskhelia e Dembele, além de ajustar a defesa para suprir a falta de seu capitão brasileiro.