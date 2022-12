Por que Eto'o agrediu youtuber da Argélia com joelhada no rosto após vitória do Brasil?

Ex-jogador estava tirando fotos com torcedores nos arredores do Estádio 974, após embate das oitavas

Nesta última segunda-feira (05), após a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul por 4 a 1 em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar, o ex-jogador e presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto'o, tirava fotos com alguns torcedores. Em seguida, acabou entrando em discussão e agrediu um youtuber.

O ex-companheiro de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona estava realizando uma sessão de fotos com os fãs aos arredores do Estádio 974. Em seguida, o ex-atleta começou a discutir com o criador de vídeos argelino Said Mamouni, do canal Sadouni SM, e partiu para cima dele. Eto'o então acertou uma joelhada no rosto do youtuber e acabou sendo mantido por algumas pessoas que estavam ao redor, que tentaram acalmar o camaronês.

O criador de conteúdo publicou um vídeo em seu canal do YouTube mostrando os machucados e sua câmera, que acabou sendo quebrada durante a ocasião por outro homem que estava com Eto'o. Além disso, o youtuber explica que perguntou ao presidente da Federação Camaronesa "como está Bakary Gassama", árbitro de partida polêmica entre Camarões e Argélia, e se "o ex-jogador havia lhe subornado" para um resultado positivo aos camaroneses no embate, gerando a briga.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

Em vídeo publicado pelo jornal La Opinión, é possível ver o ex-atleta partindo para cima do argelino e a agressão, logo em seguida. "Sei que vou tirar meus direitos aqui no Qatar, pois aqui é um Estado de lei. Ele me bateu no peito, rosto e cotovelo", afirma Mamouni, em vídeo.