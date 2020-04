Por que Espanha x Holanda de 2010 foi a final mais violenta de Copa do Mundo

e entraram em campo, na África do Sul, sonhando com um título inédito na final da de 2010.

A seleção espanhola tinha certo favoritismo por ter sido, dois anos antes, campeã europeia, enquanto a Holanda se via diante de uma situação diferente em relação às suas duas finais anteriores: a força não era tanto na equipe, como em 1974 e 1978, e sim na individualidade de nomes como Arjen Robben e Wesley Sneijder – inclusive o estilo de jogo mais pragmático era até criticado pela própria imprensa neerlandesa na época.

A Espanha conseguiu, na prorrogação, ficar com o título graças ao único gol marcado por Andrés Iniesta. Até aquele momento, uma partida que muitos esperavam ser de alto nível na bola acabou entrando para a história como a mais violenta decisão de Copa do Mundo.

O estádio Soccer City foi palco de um total de 47 faltas ao longo dos cerca de 120 minutos. A média não chama tanto a atenção, mas a intensidade...

Um total de 13 cartões foram mostrados pelo árbitro inglês Howard Webb. Até hoje é o recorde em uma final de Mundial.

Foram cinco amarelos para os espanhóis e oito para os holandeses, além da expulsão de Heitinga (que recebeu dois amarelos).

have to say that i've watched some questionable highlight compilations over the last three weeks but someone pairing this iyaz track with footage of nigel de jong trying to wear xabi alonso as a slipper is up with there with the weirdest pic.twitter.com/YkKS7SpIuk