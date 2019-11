Por que Eric Faria está bombando no Twitter após comentário em comemoração do Flamengo?

Ao entrevistar Diego Alves após a vitória contra o Ceará, Eric Faria passou por uma saia justa: o goleiro "revelou" o time que o jornalista torce

Durante a festa do título do nesta quarta-feira, 27, uma cena nada usual chamou a atenção. O repórter do Grupo Globo, Eric Faria, entrou em campo para entrevistar os jogadores e quando foi falar com Diego Alves, acabou sendo "exposto" pelo goleiro.

Luiz Carlos Júnior chamou o repórter para a entrevista. Eric começa: "Estou aqui com o Diego Alves", então, é interrompido pelo flamenguista, que diz: "Você não tá comemorando não?". Os dois dão risada e o repórter responde: "Se eu estivesse ao vivo você tinha me quebrado". Um "pequeno" detalhe é que Eric estava ao vivo no canal Premiere.

Diego Alves entregou o Eric Faria ao vivo

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/XLnJd08MFx — FLAMENGO É PAIXÃO! (@FlaePaixao) November 28, 2019

Isso chamou a atenção de torcedores que logo foram comentar sobre a gafe nas redes sociais. A maioria dos comentários defendia o jornalista, mas alguns não o perdoaram. Confira a repercussão:

É importante dizer que mais que flamenguista Eric Faria é um excelente profissional. Tá na hora do torcedor brasileiro aprender a separar as coisas. — gabigordo (@SetiroTuchora) November 28, 2019

Quem não sabe que Mauro Beting, Antero Greco e PVC são , que Juca Kfouri é , que Mauro Cezar é Fla, que Plihal torce pelo , que Léo Bertozzi é , que Milton Neves não é misto, mas é um X-tudo que torce para vários times? Deixem de frescura com o Eric Faria. — Falso 9 de Verdade (@Falso9deVerdade) November 28, 2019

O mundo todo sabe que o Eric Faria é rubro-negro. Não há nenhuma surpresa nisso. — Gabriel ⭐️⭐️ (@crfgabr) November 28, 2019

Pra quem está surpresa do Eric Faria torcer para o Flamengo lembro que ele foi um dos pioneiros do VAR no no jogo contra o na Vila Belmiro — Maurilio Venancio (@NenoSk13) November 28, 2019

Oi @RedeGlobo lembra quando o Eric Faria comemorou um gol contra o dentro de campo e uniformizado? Ele desmentiu, disse que nao, mas aos poucos a farsa de pseudos torcedores jornalistas isentos cai por terra. Uma vergonha. https://t.co/POGxMe09bE — Carlos Fin ☆☆☆☆ (@Carlos_Fin) November 28, 2019

Não sei dizer se passou do ponto ou não, mas o Eric Faria tem que dar uma maneirada a partir de agora



Quem viu esse vídeo dificilmente vai ver as coberturas dele com os mesmos olhos https://t.co/3IAWmOXSJq — Will Ferreira (@willoferreira) November 28, 2019

Proibido jornalista torcer pra um time? Ou será que o Flamengo foi campeão pq o Eric Faria é flamenguista? 😏 — A.Bouchorny (@bouchorny10) November 28, 2019