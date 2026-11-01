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Virgil van Dijk ficou furioso depois que o Liverpool não teve um pênalti marcado a seu favor por um puxão na camisa de Alexander Isak no primeiro tempo da derrota por 1 a 0 para o Arsenal, no domingo, em Anfield. O holandês questionou por que um atacante precisaria reclamar diante de tantas câmeras cobrindo o campo. O gol de Kai Havertz no início da partida foi suficiente para deixar o Arsenal com três pontos de vantagem na liderança.

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Van Dijk afirma que pênalti em Isak foi claro

O Liverpool considerou que deveria ter recebido um pênalti quando Jurrien Timber segurou a camisa de Isak enquanto um cruzamento atravessava a área, mas nem o árbitro Andy Madley nem o VAR intervieram. Em entrevista à Sky Sports, segundo o Express, Van Dijk disse: “Acho que foi um pênalti claro. Revendo o lance, já vi pênaltis serem marcados assim. Hoje, não foi o caso.”

Questionado se Isak deveria ter reagido mais para convencer o árbitro, Van Dijk respondeu: “Temos 50 câmeras. Por que ele precisa reclamar quando há tantas câmeras? Todo mundo viu. No fim, o pênalti não foi marcado e, infelizmente, perdemos o jogo. Então, parabéns ao Arsenal.”

Liverpool lamenta chances perdidas

Van Dijk admitiu que o Liverpool, que viu Florian Wirtz acertar o travessão e Alexis Mac Allister cabecear por cima em uma chance livre antes do intervalo, poderia ter feito mais no ataque: “Estou decepcionado. Jogamos em casa, tivemos algumas oportunidades. Tentamos de tudo. Poderíamos ter feito um pouco melhor nos últimos 15 minutos para colocar mais bolas na área.”

Ele continuou: “Hoje não foi suficiente, e por isso estou decepcionado. Depois que sofremos o gol, jogamos muito melhor. Alexis poderia ter mudado o jogo.”

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Iraola concorda com Van Dijk sobre o pênalti

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, também foi categórico sobre o lance com Isak: “Foi um pênalti claro. Você segura a camisa, todos podemos ver que ele segura a camisa. A bola passa a apenas um centímetro à frente de Alex. Alex vai alcançar a bola na frente do gol. O fato de você estar me perguntando se ele deveria ter caído é justamente a questão. Se ele cai, marcam o pênalti, para mim. Marcam o pênalti, 100%.”

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O espanhol também apontou o erro em uma cobrança de tiro de meta que levou ao gol da vitória de Havertz: “Ainda temos muitas coisas a melhorar. Acho que há coisas de que gosto no time, em termos de disposição e espírito. Há algo de que gosto nesta equipe, mas hoje erramos uma cobrança de tiro de meta, sofremos o gol a partir dali. São coisas que definitivamente precisamos melhorar.”

O que vem pela frente para o Liverpool?

A derrota encerrou a sequência de cinco vitórias do Liverpool em todas as competições, deixando Iraola com muito a resolver antes do próximo jogo.

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O Liverpool agora precisa se reorganizar rapidamente para a visita ao Fenerbahce pela Champions League, na quarta-feira.