Por que Dorival Júnior não vai treinar o Flamengo contra o Tolima na Libertadores?

Equipe rubro-negra tem jogo marcado com colombianos nesta quarta-feira (29), válido pelas oitavas de final da competição, atuando fora de casa

Recém-chegado no Flamengo, o técnico Dorival Júnior ainda não teve a chance de comandar a equipe da Libertadores 2022, e não será no jogo contra o Tolima, em Ibagué, Colômbia, sua estreia com a equipe rubro-negra na competição.

Isso, pois, ainda como treinador do Ceará, Dorival foi acusado de ter cometido "atitudes antidesportivas" em duelo válido pela Copa Sul-Americana, contra o Independiente, da Argentina. Segundo a página Lei em Campo, o técnico teve a conduta "contra jogadores e oficiais adversários", na vitória por 2 a 0 sobre a equipe argentina.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No duelo desta quarta-feira, portanto, Lucas Silvestre, filho e auxiliar-técnico de Dorival Júnior, irá comandar a equipe contra o Tolima, às 21h30 (de Brasília).

Os goleiros Diego Alves, Matheus Cunha e Kauã Santos, os zagueiros Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, o volante Willian Arão e o meia Matheus França serão desfalques da equipe do Flamengo no confronto. Os jogadores estão fora por terem testado positivo pela Covid-19, além de Bruno Henrique, fora por lesão, e João Gomes, suspenso, devido ao terceiro cartão amarelo.