Por que Diego Alves não foi goleiro do Flamengo com Dorival Júnior em 2018

Goleiro foi preterido pelo treinador em passagem de 2018, mas volta a campo neste sábado

Dorival Junior está de volta ao Flamengo, e se muitos pensavam que isso diminuiria as chances do goleiro Diego Alves de voltar a atuar com a camisa do rubro-negro, os sinais mostram o contrário.

Fora de ação desde o empate contra o Resende pelo Cariocão, no fim de fevereiro, o arqueiro voltará ao time titular do Fla no duelo deste sábado (11), contra o Internacional, pelo Brasileirão.

Por que Diego Alves não foi goleiro de Dorival no Fla de 2018?

Na passagem anterior de Dorival, Diego Alves havia chegado recentemente da Espanha, mas foi preterido pelo treinador, que optava por César, que hoje defende o Bahia. Mais do que uma decisão técnica, a decisão de Dorival gerou um desentendimento entre os dois.

Divulgação/Flamengo

Segundo revelou o próprio Dorival em entrevista ao podcast Flow Sport Club, Diego "achou que voltaria titular" após uma lesão.

"Não teve discussão. Eu chamei o Diego e falei que ele não ia jogar. Ele estava voltando de lesão. Ele voltou e só fez aquele treinamento na sexta e no dia seguinte a gente viajaria para Curitiba para jogar".

Mais artigos abaixo

Divulgação/Flamengo

"Eu falei para ele que ele não ia jogar porque estava voltando. Como o time estava indo bem, tinha tido uma reação muito boa, acho que quatro vitórias em sequência e o César ainda não tinha tomado gols, achei que fosse um risco desnecessário. O Diego entendeu de outra forma".