A França acabou sendo eliminada para a Suíça nas oitavas de final do torneio continental de seleções europeias

A seleção francesa treinada por Didier Deschamps chegou para a edição 2020 da Eurocopa (realizada em 2021) como grande favorita ao troféu, afinal de contas vinha de grande sequência invicta, campeã do mundo e com vários craques de primeira grandeza. No entanto, o status não foi suficiente e os Bleus acabaram sendo eliminados pela Suíça nas oitavas de final, em disputa de pênaltis realizada após empate por 3 a 3.

Em meio às notícias envolvendo a equipe da França, duas delas chamaram maior atenção ao longo do torneio: o retorno do atacante Karim Benzema, do Real Madrid, que não jogava pelo seu país desde 2015 após se envolver em uma grande polêmica extracampo... e a rigidez com a qual Deschamps comandava o dia a dia do selecionado. O treinador, por exemplo, impôs um regime de abstinência sexual aos seus jogadores segundo foi noticiado pelo Le Parisien.

Na opinião de Deschamps, tal política resultaria no foco completo de seus atletas nos gramados. Além da abstinência sexual, Deschamps proibiu que os jogadores tivessem dias com suas respectivas famílias durante a competição. A vigília sobre os jogadores foi constante durante toda a participação francesa no certame.

“É difícil, mas não pode ser feito de outra forma. Nós temos que aceitar", disse o atacante Antoine Griezmann, durante a campanha francesa, sobre o assunto em entrevista ao Le Parisien. “A abstinência não cria tensão, mas é um tema polêmico. Até porque fica difícil nem mesmo poder dar um beijo ou um carinho na sua esposa ou namorada", completou um membro da comissão técnica que preferiu não se identificar.

A notícia ruim para os franceses foi a eliminação para a Suíça, depois de chegar a construir uma vantagem de 3 a 1 no placar da partida durante o tempo regulamentar. A notícia boa para os jogadores... é que a tal restrição agora chega ao fim com a eliminação francesa.