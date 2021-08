Por que derrota na estreia da Premier League já acende alertas no Manchester City?

Há dois anos que os campeões ingleses não jogam o seu melhor futebol perante ao público, Guardiola terá muito trabalho pela frente nesta temporada

Em geral, é precipitado tirar conclusões da rodada de abertura de uma temporada, e isso pode ser especialmente verdadeiro em um fim de semana em que o retorno do público injetou uma energia e emoção no futebol da Premier League.

Houve alguns momentos surpreendentes nessa estreia de campeonato. Mas a derrota do Manchester City no Tottenham Hotspur Stadium, no último domingo, era previsível. Confirmando nossas suspeitas da pré-temporada e disparando um alarme para o City.

Não é primeira vez que Pep Guardiola foi superado por Nuno Espírito Santo. Não pela primeira vez, o City foi desfeito por uma abordagem de contra-ataque bastante simples. E, de repente, conforme a velocidade e a emoção do futebol da Premier League retornam aos níveis pré-pandêmicos, os problemas que atormentavam o City antes de sua blitz no começo de 2021 aparecem novamente.

Antes de nos aprofundarmos em como o Spurs venceram a batalha tática, vale lembrar de como as coisas pareciam ameaçadoras para o City em novembro do ano passado.

Oitavo na tabela com 20 pontos em 12 jogos - e 101 nos últimos 50 - havia uma preocupação generalizada de que a era Guardiola estava chegando ao fim; que esta equipe envelhecida estava um pouco cansada da intensidade de Pep.

Uma pressão sem intensidade e uma marcação leve no meio-campo estava permitindo que os oponentes contra-atacassem com muita facilidade, já que a tendência do técnico espanhol por jogadores versáteis e rápidos ameaçava transformar o City em algo muito contundente e previsível.

Resolver os problemas do futebol na pandemia desacelerando as partidas, sugando os jogos para um movimento de posse de bola no meio-campo, foi uma de suas maiores conquistas. Mas com a recuperação da Premier League - e 34 gols, futebol de ataque selvagem e contra-ataques penetrantes em toda a divisão sugerem que sim - os problemas da temporada passada podem assombrar o Manchester City novamente. A derrota no Tottenham Hotspur Stadium sugere isso.

A implantação incomum de Nuno de três atacantes fixos, altos e abertos (Stephen Bergwijn, Lucas Moura e Son Heung-min), que nunca voltaram ou se moveram para a defesa, garantiu que os Spurs quebrassem rapidamente o ataque do adversário. Sua proximidade não só permitiu uma rápida dupla entre eles - quanto ao gol da vitória - mas também significou que o Tottenham superou dramaticamente o City no meio-campo.

Nuno previu corretamente que o City iria subestimar esta área, deixando Fernandinho sozinho enquanto Jack Grealish e Ilkay Gündoğan se movimentavam para criar espaços no ataque. Por incrível que pareça, foi exatamente como os Spurs fizeram quando venceram o City duas vezes, em 2019.

Guardiola deveria ter aprendido a lição e reforçado o meio-campo com um lateral invertido ao lado de Fernandinho ou com um 4-2-3-1. Em vez disso, tivemos o futebol Guardiola no seu pior aspecto: mais passivo e vulnerável, como vimos repetidamente ao longo do período de 50 jogos entre agosto de 2019 e novembro de 2020.

Talvez ele simplesmente tenha pensado que o City poderia continuar com a posse tranquila da conquista do título do ano passado. Esse certamente parecia o caso enquanto eles trabalhavam com a bola, terrivelmente pesado no segundo tempo e claramente sem um atacante como Harry Kane para atuar centralizado. A atmosfera barulhenta no norte de Londres não permitiria uma competição silenciosa e agitada.

Guardiola tem que se readaptar, tem que encontrar uma maneira de reenergizar a equipe a níveis que não alcançavam há mais de dois anos. Seis de seus titulares regulares estão na casa dos 30 anos. Esta não é uma solução fácil.

Mais preocupante ainda, Guardiola errou muitas das principais decisões no domingo - mesmo olhando além de sua decisão de escalar Fernandinho.

Benjamin Mendy foi uma escolha estranha devido ao ritmo do Tottenham no intervalo - o que não foi uma surpresa - considerando que Nuno jogou com esta mesma equipe ao longo da pré-temporada.

Começar com Ferran Torres na frente claramente saiu pela culatra; o espanhol é completamente incapaz de se mover como um número 9, enquanto as substituições feitas foram desconcertantes. Dez minutos inteiros foram jogados fora, pela decisão de jogar Gabriel Jesus na ponta esquerda.

O principal ponto positivo para Guardiola foi a atuação de Jack Grealish, que trabalhou de forma inteligente com Raheem Sterling para ocupar o meio-campo esquerdo e a ponta esquerda. Esta será uma parceria que deve render muitos frutos e uma grande fonte de criatividade ao longo da temporada. O City simplesmente teve azar de encontrar o zagueiro Japhet Tanganga em uma tarde inspirada.

Mas mesmo com esse papel de Grealish no jogo é um sinal preocupante para o futuro de Guardiola. O Manchester City realmente precisa gastar tanto do seu orçamento com Bernardo Silva quando o meio-campo defensivo é tão leve?

É uma contratação que reforça a preocupação de Guardiola em ser excessivamente atraído por criadores rápidos, ignorando a necessidade de mais marcação no meio-campo.

Vale a pena repetir: o City não jogou com a intensidade necessária - não atacou com velocidade ou pressionou agressivamente o suficiente - para lotar o estádio no próximo jogo da Premier League, contra o Arsenal.

Guardiola não resolveu seus problemas no meio-campo, não encontrou um novo Fernandinho e ainda não substituiu Sergio Agüero. A última temporada foi um grande sucesso, mas eles certamente precisam melhorar para manter a coroa de campeão inglês ou chegar até a final da Champions League novamente.