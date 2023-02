Por que Cristiano Ronaldo não votou na eleição do The Best para melhor do mundo?

Craque de Portugal acabou ficando de fora das votações e não teve oportunidade de escolher seu Top 3

Na premiação The Best Fifa deste ano, em mais uma oportunidade, o vencedor foi o craque argentino Lionel Messi. Após sete títulos da Bola de Ouro, da revista France Football, o atacante recebeu seu segundo troféu da entidade o classificando como melhor do mundo em 2022.

A explicação para tal título está nos números e atuações do jogador pela Copa do Mundo de 2022. Ao todo, Messi marcou sete gols e deu três assistências ao longo dos confrontos, capitaneando a Argentina até o triunfo. Seu grande rival, Cristiano Ronaldo, porém, acabou ficando longe do Top 3 do The Best.

Getty Images

Na Copa do Qatar, o português acabou no banco de reservas em muitas oportunidades, além de ver sua equipe ser eliminada para o Marrocos nas quartas de final, finalizando talvez seu último Mundial de forma um tanto apagada. Com isso, a Fifa definiu ainda que o representante de Portugal no prêmio The Best deveria ser, na verdade, o zagueiro Pepe, e não CR7.

No fim, o defensor veterano montou seu Top 3 com o francês Kylian Mbappé, finalista da Copa do Mundo com três gols anotados na finalíssima, além dos ex-companheiros de Real Madrid, Luka Modric e Karim Benzema. Os vencedores da Champions League 2021/22 foram destaques pela equipe espanhola no título europeu.