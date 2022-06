Por que Cristiano Ronaldo não joga contra a Suíça, pela Nations League?

Craque do United e outros dois jogadores não estão disponíveis para o confronto deste domingo

Suíça e Portugal se enfrentam pelo grupo B da Nations League neste domingo (12), e Cristiano Ronaldo será a principal ausência do confronto.

Além de CR7, o veterano João Moutinho e o lateral Raphael Guerreiro também desfalcam a seleção portuguesa. Questionado sobre o motivo das ausências, o treinador Fernando Santos disse se tratar de "questões físicas", mesmo que nenhum dos atletas apresentem lesões.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"É uma questão normal de gestão, que foi pensada ao longo deste percurso e destes jogos que realizamos. Não fazia muito sentido ter 26 jogadores a viajar para a Suíça, quando só 23 podem ir para o banco", disse o técnico.

O astro do Manchester United divide a artilharia da seleção na Nations League com João Cancelo. Ambos têm dois gols marcados em três partidas. Ronaldo balançou as redes justamente contra a Suíça, na vitória por 4x0.

Mais artigos abaixo

Atualmente Portugal lidera o grupo B, com 7 pontos conquistados em três partidas. Os lusos são seguidos pela Espanha, com 5 pontos. A Suíça amarga a última colocação, com zero pontos conquistados e apenas um gol marcado, contra sete sofridos.