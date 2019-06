Por que Cristiano Ronaldo e Dybala devem comemorar Sarri na Juventus

Treinador é alvo do desejo da Juventus para assumir a função de Massimiliano Allegri mas, quem ganha e quem perde com a mudança de ares do treinador?

A idolatria de Maurizio Sarri no sul da transcende sua presença dentro dos gramados, a ponto de o italiano ter sido reverenciado no filme "Maurizio, Il Sarrismo: Uma anomalia maravilhosa".

No entanto, os rumores de que o treinador estaria a caminho da , uma das rivais históricas do , apagou o brilho do lançamento do longa-metragem, a ponto de pessoas que participaram da produção cogitarem o cancelamento do lançamento oficial.

Além dos eventuais fãs, quem mais sairia perdendo com a volta de Sarri à Itália? E quem ganharia com o retorno do técnico ao país da bota? Confira os detalhes abaixo.

QUEM PERDE: JORGINHO

Um dos que mais sai perdendo nessa troca seria o meia Jorginho, o jogador que representa com fidelidade o "Sarrismo".

O meia estava com acordo firmado para sair do Napoli rumo ao , mas uma intervenção de Aurelio De Laurentiis, presidente do clube italiano, fez com que o caminho do brasileiro naturalizado italiano tivesse como destino Londres.

Com a iminência da saída de Sarri, no entanto, Jorginho ficará "sozinho" no .

Se confirmada, a mudança de treinador pode representar o fim da passagem do camisa 5 no Stamford Bridge ou, pelo menos, a perda do espaço. N'Golo Kanté retomaria o papel de primeiro volante nesse cenário.

QUEM GANHA: CRISTIANO RONALDO

Como vimos na final da Euro 2016, Cristiano Ronaldo não é capaz de assumir o papel de "treinador". Agora, o desafio seria de demonstrar a capacidade de executar a função de "diretor de futebol", ao auxiliar no recrutamento de jogadores.

Isso já começou com a conversa que teve com Matthijs de Ligt, na final da entre e . Marcelo, do , é outro que tenta ser convencido a mudar de ares para o clube italiano.

Depois da queda decepcionante nas quartas de final, CR7 acredita que a equipe precise de qualidade para alçar voos mais altos.

Apesar do bom relacionamento com Allegri, a falta de controle que a equipe demonstrou em algumas partidas deixaram o português frustrado. Com isso, a chegada de uma personalidade que goste de dominar o vestiário como Sarri é bem vinda.

A princípio, José Mourinho teria sido indicado pelo camisa 7, justamente pelo fato de focar em vencer os jogos ao invés das boas atuações. Mas a vinda do italiano não seria nada ruim para os planos futuros.

QUEM PERDE: TORCEDORES DO CHELSEA



(Foto: Getty Images)

Apesar da alegria inicial, muitos torcedores do Chelsea lamentarão a saída de Maurizio Sarri.

A classificação para a , conquistada com uma vitória sobre o maior rival, o e o título da foram fundamentais para que o ano dos Blues fosse encerrado positivamente.

Mas a relação entre treinador e torcida viveu muitos altos e baixos ao longo da temporada. A impaciência com a mudança de estilo de jogo fez com que Sarri fosse alvo de duras críticas, mesmo que os resultados não as justiificassem.

É possível dizer que, nesse caso, que o resultado valeria a espera. Pena que não houve tempo para isso.

QUEM GANHA: PAULO DYBALA



(Foto: Getty Images)

Uma coisa é certa: Se Allegri tivesse ficado, Paulo Dybala sairia da equipe.

Ninguém sofreu mais com a chegada de Cristiano Ronaldo que o camisa 10 da Velha Senhora. A mudança de posição, as substituições constantes e a convivência maior com o banco de reservas, fizeram da temporada 2018/19 uma das piores da carreira de Dybala.

A saída do treinador italiano, no entanto, faz com que a situação fique favorável para sua permanência. Dries Mertens e Lorenzo Insigne são exemplos do que o argentino pode se tornar no esquema tático de Sarri. Ambos evoluíram sob o comando dele no Napoli e dão uma perspectiva otimista para o futuro.

Antonio Conte teria oferecido Mauro Icardi em troca para contar com os serviços de La Joya, mas a Juve parece disposta a apostar no atacante.