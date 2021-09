Por que Cristiano Ronaldo desfalca o Manchester United contra o West Ham?

O português não está em campo no duelo válido pela Copa da Liga Inglesa

Surpresa ruim para a torcida do Manchester United: o clube teve que entrar em campo diante do West Ham, pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, sem sua grande estrela, Cristiano Ronaldo.

A ausência do português surpreendeu parte da torcida, que esperava mais uma grande performance do craque - são quatro gols em três jogos desde que reestreou pelos Red Devils.

Questionado na entrevista pré-jogo, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, confirmou que poupar Cristiano foi uma decisão técnica e não uma escolha do jogador.

"Nós decidimos fazer mudanças, rodar o elenco e dar tempo de jogo para mais jogadores. É uma longa temporada e queremos um elenco forte. Cristiano Ronaldo queria jogar, ele quer jogar todos os jogos, mas isso é impossível." declarou Solksjaer à Sky Sports. "É um risco fazer muitas mudanças, mas se você quiser ter sucesso, precisa rodar o seu grupo e dar ritmo de jogo a todos."

Assim, fica claro: a escolha de deixar Cristiano Ronaldo fora até do banco de reservas veio da comissão técnica. Com o atacante já tendo 36 anos, é compreensível que ele não consiga atuar 90 minutos em todas as partidas.

Além do português, outros nomes importantes no elenco do United como Paul Pogba, Luke Shaw, Raphael Varane, Marcus Rashford, Bruno Fernandes e Fred também foram poupados.

O vencedor do confronto entre Manchester United e West Ham estará classificado para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Vale lembrar que todas as fases da competição são disputadas em jogos únicos.