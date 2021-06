Por que Conselho do São Paulo cogita expulsão de Marco Aurélio Cunha?

Reunião extraordinária desta quinta-feira que trataria do caso foi suspensa. MAC é vitalício e trabalha como executivo de futebol do Avaí

O Conselho Deliberativo do São Paulo suspendeu uma reunião extraordinária desta quinta-feira (1 de julho) que trataria da possível perda de mandato de Marco Aurélio Cunha. O sócio Luiz Fernando Rodrigues Pinto Junior entrou com uma denúncia no Conselho de Ética do São Paulo, pois Marco Aurélio Cunha foi contratado como executivo de futebol do Avaí e é conselheiro vitalício do clube - licenciado desde janeiro.

A reunião foi suspensa após o conselheiro Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi entrar com um requerimento no qual pediu que o caso fosse avaliado com mais tempo antes do julgamento. O presidente Olten Ayres de Abreu Júnior acatou o pedido de suspensão, mas não sinalizou uma nova data da reunião. MAC havia viajado a São Paulo para tratar desse tema, enquanto o Avaí enfrentará o Londrina, nesta quarta-feira à noite, no estádio do Café.

"Não consigo saber o motivo (da suspensão). Nossa defesa está absolutamente consistente e embasada. Maioria dos conselheiros está indignada. Não houve adesão. Há confronto político, mas a razão é muito clara. Vou esperar. Recebi telefonemas e votos de apoio", disse Marco, em contato com a Goal.

O Conselho de Ética deu parecer favorável para a punição por três votos a dois. O argumento do sócio na denúncia a MAC é de que ele teria infringido o artigo 10 do regimento interno do São Paulo, que aponta:

"Assumir, o membro eleito de qualquer Poder do SPFC, cargo de direção em associação esportiva que dispute competição oficial de futebol profissional com o SPFC".

Em sua defesa, MAC argumentou que o Avaí (Série B) e o São Paulo (Série A) não disputam a mesma divisão. O Avaí anunciou Marco Aurélio no dia 7 de janeiro, quando o sócio entrou com a denúncia. Marco Aurélio pediu licença do cargo de conselheiro vitalício no dia 18 de janeiro.