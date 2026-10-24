Por que Palmer ficará fora do confronto com o Liverpool

Palmer, de 24 anos, recebeu o primeiro cartão vermelho da carreira profissional após levar dois cartões amarelos em um intervalo de nove minutos no segundo tempo contra o Tottenham. Segundo o Liverpool Echo, suspensões decorrentes de um cartão vermelho na Premier League também se aplicam às copas nacionais.

Por isso, Palmer cumprirá suspensão de um jogo e ficará fora do confronto de quarta-feira contra o Liverpool, em Anfield, pela Copa da Liga Inglesa. O árbitro Chris Kavanagh expulsou Palmer depois que ele primeiro trombou com Mateus Fernandes, provocando uma confusão, e depois atingiu o ex-meio-campista do Chelsea Conor Gallagher com as travas da chuteira.

Neville critica duramente Palmer por perder a cabeça

Kavanagh não teve dúvidas para mostrar o segundo cartão amarelo aos 80 minutos, depois de já ter advertido Palmer por seu envolvimento na confusão anterior com Fernandes. Em declaração à Sky Sports, o ex-defensor do Manchester United Gary Neville afirmou que Palmer só podia culpar a si mesmo por perder a calma no fim do clássico londrino.

"O árbitro acertou. Cole Palmer perdeu a cabeça nos últimos 10 minutos", disse Neville. "A decisão não deixa dúvidas. Foi uma entrada boba, ele sabe exatamente o que está fazendo. Não foi uma boa entrada. Maldosa, muito maldosa."

Alonso reage à derrota decepcionante no clássico

Alonso afirmou que não viu as faltas de Palmer da beira do campo, mas admitiu que o Chelsea ficou muito abaixo das expectativas depois que o gol contra de Mike Penders e o gol de Mathys Tel no fim garantiram a vitória do Tottenham. "Estamos todos decepcionados com o resultado e com o desempenho. Coletiva e individualmente, não estivemos em nosso melhor nível", disse Alonso.

"O primeiro gol era decisivo, e saiu para eles. Com dez jogadores, ficou difícil, mas podemos fazer melhor. As chances foram o principal: eles tiveram poucas, e nós também. Conversamos no intervalo sobre a necessidade de ter paciência e maturidade. Podemos fazer melhor. Queríamos ter essa fluidez pelo meio. Queríamos que Cole Palmer e Morgan Rogers ocupassem os espaços entre as linhas. Houve situações, mas, no geral, temos que fazer melhor."

O que vem pela frente para Palmer e o Chelsea?

Alonso agora precisa encontrar uma maneira de enfrentar seu ex-clube, o Liverpool, fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira, sem Palmer. Mas a ausência do jogador será breve.

Como a suspensão de um jogo se aplica a todas as competições nacionais, Palmer cumprirá a punição no meio da semana e voltará a ficar à disposição quando o Chelsea enfrentar o Manchester United pela Premier League na próxima semana.