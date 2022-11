Por que Chicharito Hernández não foi convocado pelo México para a Copa do Mundo de 2022

O atacante, maior artilheiro da história da seleção mexicana, não entrou na lista do técnico Tata Martino para o Qatar

A seleção mexicana é uma das que leva a Copa do Mundo mais a sério. Em um país fanático pelo futebol, a expectativa de ver a equipe nacional fazendo bonito sempre motiva os animados torcedores mexicanos para os Mundiais – ainda que a esperança seja ao menos conseguir avançar das oitavas de final, algo que não foi possível nas últimas participações da El Tri na competição.

E se a busca por uma campanha histórica passa, obrigatoriamente, por um ataque que marca gols, então por que Chicharito Hernández, maior artilheiro da história da seleção mexicana, sequer foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar? A pergunta foi bastante feita para o técnico Gerardo ‘Tata’ Martino e a explicação está em uma polêmica envolvendo o famoso jogador.

A última partida de Javier “Chicharito” Hernández com a camisa do México foi contra os Estados Unidos, em setembro de 2019, e viu registrado o último de seus 52 gols pelo seu país. Na véspera do amistoso seguinte, contra a Argentina, Chicharito foi flagrado ao lado de outros companheiros (como o goleiro Guillermo Ochoa e o defensor Miguel Layún) em uma casa noturna em Nova York. Os mexicanos seriam goleados pelos argentinos, mas a revolta do técnico Tata Martino com Chicharito teria ainda outra motivação.

Durante a mesma Data Fifa de jogos, Chicharito teria, segundo informado por vários veículos de comunicação do México, conseguido levar um grande número de mulheres para ficarem nos mesmos hotéis em que a delegação mexicana ficava concentrada nos Estados Unidos. A situação não caiu bem para a comissão técnica e para os atletas casados. Os relatos ainda informam que Chicharito sequer pediu desculpas. O estafe do jogador, atualmente no LA Galaxy dos Estados Unidos, nega esta versão dos fatos.

Fato é que Chicharito, aos 34 anos, não está na Copa do Mundo de 2022. As esperanças mexicanas de enfim retornar a uma semifinal, após décadas, terão que passar por outros pés.