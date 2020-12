Por que Cavani recusou o interesse de Juventus e Inter de Milão?

O atacante acertou com o Manchester United para essa temporada e recusou oportunidades de voltar à Itália

Em alta no Manchester United, Edinson Cavani admitiu, em entrevista concedida ao MondoNapoli, perfil especializado sobre a equipe italiana, que recusou várias propostas de e .

Após chegar na Europa contratado pelo Palermo - o uruguaio foi revelado pelo -, o atacante não demorou até impressionar pelo time siciliano. Depois de marcar 14 gols na de 2008-09 e 13 em 2009-10, chamou a atenção do , que gastou 17 milhões de euros para garantir sua contratação.

Foi pelos napolitanos que Cavani se transformou em um dos principais atacantes do mundo. Em 138 jogos, o artilheiro marcou 104 gols, ajudando a recolocar a equipe entre as melhores do país. Ídolo, também se destacou pela postura extra-campo e pelo amor que demonstrou à torcida.

Assim, quando o uruguaio deixou o Napoli em direção ao , por cifras estratosféricas - na época, uma das maiores transferências da história do futebol -, saiu como ídolo de uma geração do clube, além de ser considerado um dos melhores atacantes que já passaram pelo San Paolo - agora, Estádio Diego Armando Maradona.

E foi por essa boa relação com a torcida que Cavani escolheu PSG e e não rivais diretos da equipe, como Juventus e Inter, tanto no passado quanto agora, quando ficou livre no mercado de transferências, ao final de vínculo com os parisienses.

"Eu sempre serei grato ao Napoli e à torcida. É por essa razão que eu rejeitei a Juventus, que tentou me contratar várias vezes, e a Inter." revelou o atacante ao MondoNapoli. "Eu não poderia trair os napolitanos assim. Quando eu penso no Napoli, penso em alegria, por tudo que eu fiz por lá e pelas homenagens que recebi."

Imortalizado com um mural na Estação de Metrô Estádio Maradona, Cavani vem recebendo homenagens e homenagens pelo seu tempo no Napoli. Mesmo se não retornar, sabe que os três anos que passou pelo clube italiano foram marcantes, tanto para ele, tanto para a torcida. O suficiente para fazer com que o artilheiro, para sempre, se recusasse a jogar por Juventus e Inter de Milão.