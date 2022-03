Por que brasileiros do Shakhtar encontram dificuldades em acertar empréstimos?

Os brasileiros que defendem o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, encontram dificuldades para acertar com outros clubes no mercado da bola. A diretoria não pretende liberá-los por um tempo superior ao estabelecido pela FIFA por causa do conflito bélico com a Rússia — até 30 de junho de 2022. A GOAL apurou que os atletas encontram dificuldades para acertar com outros clubes justamente por causa do curto período imposto pela entidade.

Os empresários tentam as liberações dos jogadores por um tempo maior, ao menos até o fim de 2022. Entretanto, nem sequer obtêm respostas da cúpula do Shakhtar Donetsk. O clube ignora a maior dos agentes aguardando o fim da temporada local para tentar o retorno de seus atletas.

Em compasso de espera, os brasileiros que atuam no país conversam com outros clubes, incluindo do Brasil. A maioria só aceita recebê-los por um período superior ao determinado pela FIFA.

O volante Maycon e o atacante Pedrinho têm tratativas adiantadas com o Corinthians. A dupla, contudo, não chegou a um acordo com o clube por causa do tempo estabelecido e devido à ausência de resposta do Shakhtar Donetsk sobre o caso — o Timão permitiu que intermediários a conversassem com os ucranianos.

A situação de David Neres é semelhante à da dupla. O atacante, recém-contratado por 15 milhões de euros pelo clube, tem propostas do Brasil — Corinthians e São Paulo demonstraram interesse de tê-lo até o fim do ano — e da França — Olympique de Marselha e Lyon também desejam a contratação do jogador. Os franceses querem o atleta até o fim da temporada europeia.

Os demais brasileiros — Vinicius Augusto da Silva, Ismaily Gonçalves, Vitão, Marcos Antônio, Alan Patrick, Marlon, Fernando dos Santos e Dodô — também encontram dificuldades para deixar o clube justamente por causa do período de contrato imposto pela FIFA. A maioria tem procura para atuar por um período superior.