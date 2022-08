Por que Barcelona e Manchester City fazem um amistoso no meio da temporada?

Clubes irão disputar um amistoso beneficente no Camp Nou em apoio a pacientes de Esclerose lateral amiotrófica

Barcelona x Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (24), no Camp Nou, a partir das 16h30 (de Brasília) e será muito mais do que um amistoso de meio de temporada. O jogo é um evento beneficente promovido por Juan Carlos Unzué, ex-goleiro e assistente técnico do time catalão que sofre de ALS (Esclerose lateral amiotrófica), em solidariedade às pessoas diagnosticadas com a doença.

O duelo marcará o retorno de Guardiola ao Camp Nou após seis anos. Na última vez que enfrentou o seu ex-clube na Espanha, o City foi derrotado por 4 a 0, pela fase de grupos da Champions League de 2016/17.

No momento, o Barcelona aparece na quinta posição do Campeonato Espanhol, com um empate (sem gols com o Rayo Vallecano) e uma vitória (sobre o Real Sociedad por 4 a 1).

Do outro lado, o Manchester City, atual campeão da Premier League, aparece na vice-liderança com sete pontos (dois a menos que o rival Arsenal). Até aqui, foram duas vitórias e um empate.

O jogo entre Barcelona e Manchester City será transmitido pela ESPN, na TV fechada e também pelo serviço de streaming Star+.

O que é a ALS?

A ALS (Esclerose lateral amiotrófica) trata-se de uma doença degenerativa que acarreta paralisia motora irreversível. O embaixador do evento é Juan Carlos Unzué, ex-goleiro e assistente técnico do Barcelona que foi diagnosticado com a enfermidade há pouco mais de dois anos. Toda a renda da partida no Camp Nou será revertida para a Fundação Luzón, organização independente e sem fins lucrativos que trabalha para obter fundos para pesquisa e melhorar a qualidade de vida das pessoas com ALS e suas famílias.