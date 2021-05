Bahia x Independiente pela Copa Sul-Americana vai ser adiado?

Clube argentino teve problemas durante o seu desembarque no Brasil

O Independiente, adversário do Bahia nesta terça-feira (4), pela Copa Sul-Americana, teve problemas no desembarque no Brasil. Após ter o elenco ser barrado no aeroporto de Salvador, devido a resultados positivos para covid-19, a Conmebol chegou a adiar a partida para amanhã, mas depois recuou.

O confronto, válido pela terceira rodada da competição , ainda pode ser adiado. Oito jogadores do clube argentino testarem positivo para o coronavírus ao chegar na capital baiana. O Bahia já teria sido notificado da mudança, mas o clube aguarda a definição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

La delegación de Independiente continúa retenida en el Aeropuerto de Salvador



A pesar de haber presentado toda la documentación requerida, las autoridades sanitarias no dan respuesta y han generando una demora de más de cinco horas, sin proveer agua ni comida para los presentes. pic.twitter.com/w6wjQzAnis — C. A. Independiente (@Independiente) May 4, 2021

Os argentinos reclamaram das autoridades da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), alegando que os testes positivos são de casos residuais, ou seja, de jogadores que já tiveram a doença e não a tem mais.

"A delegação do Independiente segue no aeroporto de Salvador. Apesar de ter apresentado toda a documentação exigida, as autoridades sanitárias não respondem e geram um atraso de mais de cinco horas, sem fornecer água ou comida aos presentes", publicou o Independiente no Twitter.

O duelo segue em risco, mas provisoriamente marcado para a data inicial, às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (4). O Independiente é o líder do grupo B da Copa Sul-Americana, com seis pontos, doia a frente do Bahia. O Montevideo City Torque tem um e o Guabirá ainda não pontuou.