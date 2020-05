Por que auxílio emergencial é importante, sim, para jogadores de futebol?

Veto de Bolsonaro ameaça a sobrevivência de atletas das divisões inferiores do futebol brasileiro

A primeira reação de muitas pessoas ao ler a manchete certamente será de indignação. Auxílio emergencial para jogadores de futebol, com todo o glamour e seus salários milionários do mundo da bola? Esqueça disso. A realidade do futebol brasileira é bem diferente: basta pensar em números para constatar que o auxílio é fundamental para jogadores de todo o país.

Com quase 800 clubes profissionais distribuídos entre as 27 unidades federativas do país, no existem aproximadamente 24 mil atletas que dependem do esporte para sobreviver, segundo dados divulgados pela CBF . Profissionais cuja renda, em maior parte, vêm da prática do futebol.

Destes 24 mil, 96% recebem menos de R$ 5 mil mensais, de acordo com a própria entidade que comanda o futebol no país. Além disso, menos de 20% dos clubes brasileiros tem calendário o ano inteiro: a grande parte das equipes jogam apenas os estaduais, já que só 128 times participam das Séries A, B, C e D . Esta última, por sinal, só vai até o meio do ano.

Assim, boa parte dos futebolistas do país dependem da renda de apenas três ou quatro meses do ano para sobreviverem. Poucos são os "Gabigols" e "Daniéis Alves" , com salários gordos e relativa tranquilidade. Em pesquisa de 2016, a CBF divulgou que 83% dos atletas profissionais recebem vencimentos de menos de R$ 1 mil mensais.

Com a instabilidade gerada pela pandemia do Covid-19 e a constatação óbvia de que, em um país onde, nesta sexta-feira (15), houveram mais de 800 mortes em decorrência do coronavírus, o futebol não pode ser retomado , nada mais justo que esses atletas que dependem do - pouco - salário mensal para conseguirem manter suas famílias recebessem o auxílio do governo.

No entanto, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou que atletas profissionais recebam o auxílio emergencial de R$ 600. Além disso, mais de 50 categorias de trabalhadores informais de baixa-renda também não receberão o benefício, segundo informações do G1 .

O veto presidencial não afeta jogadores milionários: é muito improvável que qualquer atleta das Séries A e B do Brasileirão sequer requisitasse o auxílio, já que, para ele ser aprovado, a renda mensal da família tem que ser menor do que R$ 3.100 mil. Quem será ameaçado de verdade são os profissionais mais pobres, aqueles da parte de baixo da pirâmide.

Além deles, outros trabalhadores como fisioterapeutas e preparadores físicos também serão afetados. Não se esqueça: a mesma medida que foi aprovada indevidamente para mais de 100 mil militares foi vetada para um número menor de profissionais que terão suas profissões ameaçadas com a paralisação.

O próprio Bolsonaro, que fez coro com alguns clubes para a retomada do futebol do Brasil, justificou a opinião afirmando que muitos profissionais dependem do esporte para sobreviverem. "Muitas vezes, temos o pensamento que todo jogador ganha horrores. Não, a maior parte não ganha bem e depende do futebol para sustentar a família." declarou o presidente.

Desta maneira, segundo o próprio presidente, jogadores dependem do futebol para se sustentarem. Não há porque vetar o benefício: o auxílio emergencial é realmente importante para atletas profissionais.

O que é o auxílio emergencial?

Devido ao coronavírus, o governo criou um benefício para os trabalhadores que perderam sua renda mensal com a pandemia. Este auxílio emergencial seria de R$ 600. Para tê-lo, o requisitário precisa cumprir alguns requisitos:

Ser maior de idade.

Não ser titular de um programa de benefício assistencial.

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos (R$ 3.135).

Ser trabalhador autônomo, informal ou MEI.

O projeto de lei que ampliava o benefício para outras categorias de trabalhadores de baixa renda foi proposto pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AC).