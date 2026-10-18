Javier Tebas, presidente da LaLiga, renovou sua defesa após a polêmica provocada pela comparação que fez entre os métodos de comunicação do canal de televisão do Real Madrid e as técnicas de propaganda adotadas por Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista.

Tebas respondeu a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior de Esportes da Espanha, que havia exigido que ele voltasse atrás em suas declarações e se desculpasse com o Real Madrid.

Em uma nova publicação na plataforma X, Tebas insistiu que sua comparação se limita aos métodos de propaganda e não abrange a ideologia nazista nem os torcedores do Real Madrid.

Para sustentar sua posição, ele reuniu exemplos de artigos jornalísticos, editoriais e declarações de autoridades políticas que recorreram à figura de Goebbels para analisar ou criticar métodos de comunicação.

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No contexto de sua resposta, Tebas afirmou: "Que coincidência que Mourinho e você apareçam falando de desculpas, não é? Deve ser uma telepatia extraordinária".

Vale lembrar que Tebas apagou a publicação pouco mais de uma hora depois de divulgá-la em sua conta na rede "X".