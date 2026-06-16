Por que Ancelotti o convocou? Mais um choque para o Brasil em relação a Neymar

Por que Carlo Ancelotti convocou Neymar Júnior? Essa é a pergunta que a mídia brasileira vem fazendo atualmente, diante da confirmação da ausência do ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain na fase de grupos.

O técnico italiano completou um ano no cargo, afirmando repetidamente que não convocaria nenhum jogador que não estivesse em condições físicas adequadas para disputar a partida de estreia da Copa do Mundo.

Após a partida de estreia decepcionante para a torcida da Seleção contra o Marrocos, que terminou em um empate difícil por 1 a 1, a seleção brasileira enfrentará o Haiti na Filadélfia na madrugada de sábado; depois, na noite de 24 de junho, encerrará sua trajetória na fase de grupos contra a Escócia, em Miami. Neymar Júnior não participará de nenhuma dessas três partidas, segundo o jornal espanhol “Sport”.

Neymar sofreu a lesão no domingo, 17 de maio, um dia antes de Ancelotti anunciar sua lista definitiva, enquanto jogava pelo Santos, que perdeu por 3 a 0 para o Curitiba em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2026.

Reportagens da imprensa indicaram que Neymar ficará afastado dos gramados por pelo menos seis semanas devido a uma lesão no músculo da panturrilha direita, que a princípio parecia ser apenas um inchaço, mas que posteriormente evoluiu para uma ruptura de segundo grau.

Por sua vez, a Confederação Brasileira de Futebol mantém sigilo absoluto sobre o real estado físico de Neymar; o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, deu uma coletiva de imprensa sem responder a nenhuma pergunta durante os primeiros dias do treinamento.

Desde então, ninguém mais fez declarações públicas, e as declarações se limitaram a frases vagas, sem entrar em detalhes, enquanto Ancelotti evita responder a perguntas sobre Neymar em suas coletivas de imprensa.



Ontem, segunda-feira, Neymar Júnior passou por um exame de ultrassom em um centro médico em Nova Jersey — o segundo exame que ele realiza nos Estados Unidos — para acompanhar sua recuperação. Inicialmente, estava previsto que ele treinasse com a Seleção pela primeira vez desde que se juntou ao grupo, em 27 de maio, mas isso não aconteceu.

Hoje, terça-feira, Neymar finalmente entrou em campo e participou de parte do treino. Ele recebeu autorização médica e agora precisa recuperar gradualmente sua forma física para estar pronto para jogar por alguns minutos; por isso, não participará dos próximos dois jogos do Brasil.

Salvo imprevistos, a primeira participação de Neymar poderá ocorrer na primeira fase da eliminatória, as oitavas de final, onde não há margem para erros.

A presença de Neymar Júnior nos treinos da Seleção Brasileira não amenizou a tensão que envolve a equipe de Carlo Ancelotti após a partida contra o Marrocos.

E o “Sport” concluiu sua reportagem dizendo: “Hoje, todos no Brasil sabem que o papel de Neymar Júnior será extremamente limitado, se não nulo. A escolha de Ancelotti para que ele participe da Copa do Mundo é uma recompensa por suas contribuições ao longo de toda a carreira. Em campo, ele já não tem influência significativa e não será ele quem salvará a Seleção do Brasil de sua situação precária, com seu elenco limitado, suas escolhas infelizes e seu fraco desempenho”.