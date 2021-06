Por que Alexis Sánchez não vai jogar a fase de grupos da Copa América pelo Chile?

Atacante da Inter de Milão teve lesão confirmada e não estará disponível para a estreia da seleção chilena na Copa América, diante da Argentina

A Copa América começa neste domingo, com a partida entre Brasil e Venezuela na abertura do torneio. Mas se o Brasil é o grande favorito, outras seleções também estão de olho no título, e uma delas é o Chile, bicampeão entre 2015 e 2016 e que pode se tornar a quarta seleção com mais conquistas da competição se levar o troféu deste ano. Mas para isso, terá que superar a ausência de um de seus principais jogadores: Alexis Sánchez.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A estreia do Chile na Copa América acontece na próxima segunda-feira (14), justamente diante da Argentina, vice-campeã nas duas ocasiões em que a seleção chilena foi campeã. Mas apesar da expectativa pela grande estreia e pelo clássico, os chilenos receberam uma notícia daquelas de preocupar até os mais otimistas.

Alexis Sánchez sofreu uma lesão muscular no treino da última sexta-feira (10) e não estará presente no duelo desta segunda, diante de Messi e cia -- na final de 2015, inclusive, que foi para as cobranças de pênalti, Sanchez bateu a última penalidade em uma linda cavadinha para dar o primeiro título do torneio para La Roja.

Foto: Getty Images

O Chile informou o ocorrido através de sua conta oficial no Twitter e, apesar de não ter estipulado uma data para o retorno do atacante, confirmou que ele perderá toda a fase de grupos da competição.

Sem Sanchez em campo, o treinador Martín Lasarte terá que se virar para manter o nível de competitividade da equipe e brigar por uma vaga nas quartas de final da Copa América.

Além de Chile e Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia são os outros representantes do grupo A. Mas para alívio dos chilenos, apenas o último colocado da chave não garante vaga na fase eliminatória.

Veja abaixo os jogos de La Roja na fase de grupos da Copa América que Alexis Sánchez irá perder: