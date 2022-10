Por que a transmissão de Athletico x Palmeiras no canal do Casimiro caiu?

A transmissão da partida caiu durante parte do primeiro tempo

O canal do streamer Casimiro na Twitch sofreu uma queda de transmissão durante a partida entre Athletico-PR e Palmeiras, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Casimiro detém os direitos de transmissão do evento, mas quando o conteúdo era acessado a mensagem na tela indicava imbróglio envolvendo direitos autorais: “o conteúdo do canal foi removido a pedido do detentor dos direitos autorais".

No momento em que a transmissão foi interrompida, o Athletico-PR já havia aberto o placar, com gol de Vitor Roque. Através das redes sociais, o também streamer Allan Rodrigues, conhecido como O Estagiário, disse acreditar que o problema pode ter sido da plataforma, uma vez que Casimiro tem a permissão de transmitir a partida em questão.

“Rapaziada que tá acompanhando o Athletico x Palmeiras com a gente no Cazé, a produção tá resolvendo o problema da queda do canal. Como é sabido, ele tem os direitos de transmissão. Não faz sentido o que aconteceu”, escreveu o streamer em sua conta de Twitter.

O problema na transmissão permaneceu por alguns minutos, mas a transmissão foi retomada a partir do segundo tempo da partida. Também através de sua conta no Twitter, Casimiro falou sobre o acontecido: "Estamos de volta, galera. Infelizmente o canal foi tirado do ar por um problema que não nos envolve, mas já corrigimos. Acabou de começar a segunda etapa", escreveu.