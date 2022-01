Por que a torcida do Palmeiras está pedindo #ForaLeila nas redes?

Menos de um mês na presidência do Palmeiras, Leila Pereira está enfrentando um momento de turbulência no comando do clube paulista.

Isto porque, na manhã desta terça (11), a hashtag #ForaLeila estava entre os assuntos esportivos mais comentados, com mais de 2 mil tweets, no Brasil.

Em busca de reforços para a disputa do Mundial de Clubes, que começa dia 8 de fevereiro para o Verdão, a presidente sofre uma forte pressão da torcida por não conseguir trazer um centroavante de peso para a disputa da competição.

O jogador, aliás, é um pedido especial do técnico Abel Ferreira, que deseja ter, pelo menos, dois jogadores por posição para competir em alto nível.

Diante desse cenário, Leila assumiu a posição de ir ao mercado em busca de novos reforços, porém, com a política de contratar jogadores jovens com poder de revenda. Nesta temporada, o Palmeiras se reforçou com Rafael Navarro, Eduard Atuesta, Jailson e Marcelo Lomba, sendo esse o único acima dos 30 anos.

Além de um camisa 9, Abel Ferreira solicitou a contratação de um zagueiro canhoto e, com isso, nos últimos dias o nome do zagueiro Carlos Salcedo, do Tigres-MEX, ganhou força dentro do clube, principalmente pela vontade revelada do jogador em atuar no Palmeiras.

O Palmeiras até intensificou as conversas com o defensor, mas a demora em contratar o jogador e, o avanço na contratação do zagueiro Murilo, do Lokomotiv, da Rússia, acabou irritando ainda mais o torcedor palmeirense.

Para fechar, na tentativa de reformulação do departamento de marketing do clube, a presidente acabou por demitir Marcos Costi, locutor oficial do Allianz Parque, além de outros profissionais de comunicação do clube, responsáveis pelo anúncio do volante Jailson utilizando o tema da série "Um Maluco no Pedaço", conforme divulgou o repórter André Galvão.

Em uma das lives realizadas, Leila comentou sobre contratações e a responsabilidade financeira: "Nós estamos sempre em busca de bons profissionais, os melhores, mas tratamos o assunto com responsabilidade financeira."

"Não vou sacrificar o Palmeiras pagando um valor que eu acho incompatível com a nossa realidade, a realidade brasileira. Quando digo isso, não é dizendo que não vou investir, o Palmeiras vai investir sim, sempre", completou a presidente.

Como protesto as políticas adotadas, a torcida subiu a hastag #ForaLeila, pedindo ainda a volta do ex-presidente Paulo Nobre, que é um crítico de Leila Pereira.

Totalmente fora de sintonia com a torcida , pra mandar embora é um leão , pra contratar é um gatinho #ForaLeila — Henrique Steffen (@steffenSep93) January 11, 2022

o #ForaLeila não é (pela minha visão) por ela ser mulher, mas sim ela se contradizer, tomar decisões que não agradam a torcida e não reforçar o elenco da forma que a torcida quer ... errado ou não, suas atitudes, não dá para agradar todo mundo. — Evanildo Lustosa (@elustosaf) January 11, 2022